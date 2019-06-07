Kocaeli’de alarma geçiren toz! TÜBİTAK’a gönderildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi. Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK'a gönderildi.

Olay, öğlen saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Bayraktar Sokak ile Papatya Sokak kesişimindeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek hazırlığı için mutfağa giren Sunay Aydın, masanın üzerinde kağıda sarılı toz madde buldu. Önce muska zannettiği tozun sarılı olduğu kağıdı açarak içine parmağı ile dokunan Aydın elinde yanma hissi oluşması sonrasında yakınlarının telkini ile durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ÖZEL MASKE VE ALETLERLE TOZU İNCELEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri maddeyi bir kavanoza koyarak etrafa tedbir aldı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri evdekileri uzaklaştırdıktan sonra maske takarak özel aletlerle toz üzerinde inceleme yaptı. Eğlence amaçlı yakılan kız kaçıran ya da torpil olduğu düşünülen maddede AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanılmadı.