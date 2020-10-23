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Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 01:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Yıldıray A., tartıştığı husumetlisi Burak Şahin İren'i (33) tabancayla vurarak öldürdü.

Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldıray A., aralarında daha önceden husumet bulunan Burak Şahin İren ile karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldıray A., belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek Burak Şahin İren’i vurdu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Burak Şahin İren, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası Burak Şahin İren, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldıray A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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