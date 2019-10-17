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Kocaeli'de eski eşini başından vurarak öldürmüştü! Dikkat çeken gelişme

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 17.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kocaeli İzmit'te 6 ay önce boşandığı eski eşini silahla başından vurarak öldüren şahsın, cinayet gününden 1 hafta önce eski eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Acar (36), Mayıs ayında boşandığı K.T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.’nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında K.T. iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi, K.T.'yi etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetti. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen K.T.’nin susma hakkını kullanarak eski eşini neden öldürdüğünü söylemediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde Acar’ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından K.T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli doğalgaz aboneliği cinayet

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