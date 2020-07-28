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  4. Kocaeli'de korkunç olay! Annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Kocaeli'de korkunç olay! Annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 00:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 52 yaşındaki kadın, evinde kızı tarafından ölü bulundu.

Kocaeli'de korkunç olay! Annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki İnci Demir, akşam saatlerinde evde uyuyan kızı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Annesinin tepki verdiğini gören kızı durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından Demir’in cenazesi morga kaldırıldı. İnci Demir’in astım ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. (İHA)

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