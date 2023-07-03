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  4. Kocaeli Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Kocaeli Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

03.07.2023 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından gerginlik yaşandı. Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti. Olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildikleri bildirildi.

Kocaeli Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda evcil hayvanların zehirlemesi iddialarının ardından çok sayıda kişi durumu protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir." (AA)


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