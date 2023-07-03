Kocaeli Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda evcil hayvanların zehirlemesi iddialarının ardından çok sayıda kişi durumu protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir." (AA)