Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kumcağız, Sarısu ve Uzunkum plajları ile Cebeci plajının bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.
Mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girilmesi istendi.
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