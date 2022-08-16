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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

16.08.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.E, Turan Güneş Caddesi'ndeki evinde A.Ç. (46) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E, A.Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren kardeşi E.E'yi (15) bıçakla yaraladı.

Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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