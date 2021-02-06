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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

06.02.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ünün herhangi bir geçerli belgesi olmadığı ve illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, aynı araçta bulunan E.H'yi gözaltına alırken 4 düzensiz göçmeni de emniyete götürdü.

Göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.H. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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