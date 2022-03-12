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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

12.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Karlı ve buzlu yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Trafik polisleri ve jandarma, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kara yolları ekipleri, trafik polislerince yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapılması için uyarılıyor.

Öte yandan, kent meydanında toplanan birçok kişi kar topu oynadı, bazılarının da kar üstünde horon tepmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Alışveriş merkezlerinin önlerinde ve otobüs duraklarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kapanmaması için çalışıyor.

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kar yağışı polis Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
13:15
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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