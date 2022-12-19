Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kocakarı gerdanı tatlısı tarifi, malzemeleri! Lezzeti ağızda dağılıyor

Karadeniz mutfağı ile özdeşleşen koca karı gerdanı tatlısı bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gündeme geldi. Tüm yarışma takipçileri kocakarı gerdanı tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt arıyorlar. İç harcı ceviz veya fındık ile doldurulan bu tatlı, şerbetle bir araya getirilir. İşte Kocakarı gerdanı tatlısına dair tüm detaylar...

KOCAKARI GERDANI TATLISI NASIL YAPILIR?

Karadeniz mutfağıyla özdeşleşen koca karı gerdanı tatlısı, aslında burma baklava olarak da biliniyor. İç harcı ceviz yada fındık ile doldurulan bu tatlı, şerbetle bir araya geliyor.

MALZEMELER 1 Su Bardağı Yoğurt

1 Su Bardağı Sıvı Yağ

2 Adet Yumurta

1 Paket Kabartma Tozu

1 Çay Kaşığı Tuz

½ Su Bardağı Süt

1 Tatlı Kaşığı Sirke

Un (Aldığı Kadar)

Şerbeti İçin:

4 Su Bardağı Şeker

4 Su Bardağı Su

½ Limon Suyu

İçi İçin:

300 gr Ceviz

Üzeri İçin:

3 Yemek Kaşığı Erimiş Tereyağı

½ Su Bardağı Sıvıyağ

TARİF Hamurun tüm malzemeleri derin bir kap içerisine alınarak yoğrulur. 30 adet beze yapılır ve dinlendirilir. Un ve nişasta karışımı hazırlanır ve hamurlar çok ince açılır. Açılan yufkaların içine ceviz serpilir ve üzerine bir yufka daha koyulur ve tekrar ceviz eklenip tekrar üzeri yufkayla kapatılır. Oklavaya sarılır ve hamur büzülür. Bıçakla küçük küçük kesilir. Bir fırın tepsisine alınır ve üzerine eritilmiş tereyağlı ve sıvıyağlı karışım sürülür. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. İlk sıcağı gittikten sonra soğuk şerbet eklenir.

Afiyet olsun.



