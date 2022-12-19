Kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kocakarı gerdanı tatlısı tarifi, malzemeleri! Lezzeti ağızda dağılıyor

Karadeniz mutfağı ile özdeşleşen koca karı gerdanı tatlısı bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gündeme geldi. Tüm yarışma takipçileri kocakarı gerdanı tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt arıyorlar. İç harcı ceviz veya fındık ile doldurulan bu tatlı, şerbetle bir araya getirilir. İşte Kocakarı gerdanı tatlısına dair tüm detaylar...
Karadeniz mutfağıyla özdeşleşen koca karı gerdanı tatlısı, aslında burma baklava olarak da biliniyor. İç harcı ceviz yada fındık ile doldurulan bu tatlı, şerbetle bir araya geliyor.