Kocaman bir fiyonk giyen Rachel Araz davet tarzıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Yaşam tarzı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Rachel Araz yeni yıl tarzıyla sosyal medyayı salladı. Baştan aşağı kırmızı giyinen ünlü fenomen kocaman fiyonk elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

İlginç elbisesiyle adından söz ettiren ünlü fenomen pozlarına 'Fiyonkların tatlı telaşı' notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü fenomene sosyal medyada; 'Fiyonk reis', 'Bu nasıl bir tatlılık', 'Tuhaf şeyler giyip yakışan tek kişi sanırım', 'Bu nasıl bir elbise', 'O kadar iyi ki' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü Influencer 24 Mart 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sion Fransız Lisesinden mezun olan Araz, Notre Dam de okudu.

Lisans eğitimini ise Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde yaptı.

Sosyetik güzel Rachel Araz, Santa Farma İlaç Sanayi sahibi Sami Kiresepi ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, Galia ve Lionel adında 2 çocukları var.







