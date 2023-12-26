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  4. Kocaman bir fiyonk giyen Rachel Araz davet tarzıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Kocaman bir fiyonk giyen Rachel Araz davet tarzıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

26.12.2023 09:04 | Son Güncelleme:
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Moda ikonu olarak tanınan Rachel Araz, sosyal medya platformunda ürettiği özgün içeriklerle geniş bir hayran kitlesine sahip. Yaşam tarzı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen bu defa yeni yıl tarzıyla gündem oldu. Baştan aşağı kırmızı giyinen Rachel Araz kocaman fiyonk elbisesiyle herkesi şaşırttı.

Yaşam tarzı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Rachel Araz yeni yıl tarzıyla sosyal medyayı salladı. Baştan aşağı kırmızı giyinen ünlü fenomen kocaman fiyonk elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

İlginç elbisesiyle adından söz ettiren ünlü fenomen pozlarına 'Fiyonkların tatlı telaşı' notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Rachel Araz 1

Ünlü fenomene sosyal medyada; 'Fiyonk reis', 'Bu nasıl bir tatlılık', 'Tuhaf şeyler giyip yakışan tek kişi sanırım', 'Bu nasıl bir elbise', 'O kadar iyi ki' gibi yorumlar yapıldı.

Rachel Araz 2

Ünlü Influencer 24 Mart 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sion Fransız Lisesinden mezun olan Araz, Notre Dam de okudu.

Rachel Araz 5

Lisans eğitimini ise Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde yaptı.

Rachel Araz 3

Sosyetik güzel Rachel Araz, Santa Farma İlaç Sanayi sahibi Sami Kiresepi ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, Galia ve Lionel adında 2 çocukları var.

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