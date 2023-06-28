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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

28.06.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncularıyla güncem oldu. Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrolde olduğu komedi filmi yayınlandığı dönemde de oldukça sevilmişti. Filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte, film hakkındaki aramalar hız kazandı. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler? 28 Haziran Star TV yayın akışı...

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Kocan Kadar Konuş: Diriliş ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Star TV'de yayınlanacak olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş saat 20.00'de başlayacak. Filmin konusu ve oyuncuları da merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu, oyuncuları ve 28 Haziran Star TV yayın akışı...

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun’u yeni maceralar bekliyor. Geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar.

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Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Nevra Serezli, Enis Arıkan, Eda Ece gibi tanınmış oyuncuların yanı sıra, Gülenay Kalkan, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Meltem Özsavaş, Hakan Salınmış, Bora Akkaş, Güven Murat Akpınar, Güçlü Yalçıner, Mehmet Baran Erdoğan, Tolga Çıklaçiftçi, Romina Özipekçi, Gözde Seda Altuner, Burak Topaloğlu, Emine Gülsüm Göznümer, Ayten Mısırlıoğlu gibi pek çok değerli isim yer alıyor.

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Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

22:30 Kocan Kadar Konuş

00:30 İbo Show

02:30 Aramızda Kalsın

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