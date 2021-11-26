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Kocasinan’ın saklı cenneti ‘Bayramhacı’ turizme kazandırılıyor

26.11.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ile birlikte doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Kocasinan’ın saklı cenneti ‘Bayramhacı’ turizme kazandırılıyor

‘Ortak akıl’ ile çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bir yanında deniz bir yanında peri bacaları olan ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı’nın termal su kaynaklarını, ülke ve kayseri turizme kazandırılması için proje çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bayramhacı Mahallesi’nde Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Dr. Murat Cahid Cıngı ve Dr. Şükrü Dursun ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Bayramhacı’nın doğa ve tarihle iç içe büyüleyici güzelliğini koruyarak, ülke ve Kayseri turizmine kazandıracaklarını vurguladı. Projelerle, Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bayramhacı Mahallemizde kendine özgü Jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için bir aradayız. Bayramhacı’nın Kayseri’mize kazandırılması için bir master proje çalışması yürütüyoruz. Birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran Kocasinan’ı; kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüyoruz. İlçemizde gizli kalan güzellikleri, gün yüzüne çıkartabilmek için bugün burada olduğu gibi ‘Ortak aklı’ harekete geçirerek, bu güzellikleri hem ülkemiz hem de şehrimiz adına kazanım hale getirmek için gayreti içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“DOĞAL GÜZELLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR”

kapak saklı cennet

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ise, “Doğal güzelliği, termal su ve çeşitli kültür varlıklarıyla ön plana çıkan Bayramhacı, çok farklı değerlere sahip bir özelliği var. Her açıdan ele alınması gereken bu yer için istişarelerde bulunduk. Çalışmanın hayata geçmesiyle bölge turizminin önemli noktalarından biri olacaktır ve farklı bir Bayramhacı göreceğiz. Başkanımızın çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, Bayramhacı’nın turizm potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna dikkat çekerek “Bayramhacı’nın potansiyelini gördük. Hem bölge hem de ülke turizm açısından oluşturabileceği değerler üzerinde istişarelerde bulunduk. Kapadokya’nın merkezinde bulunan Nevşehir ve Kayseri gibi iki kadim şehrin tam sınır noktası olan Bayramhacı, çalışmaların hayata geçmesi neticesinde bölge ve ülke turizmine katkı sağlayacak. Başkanımıza daveti için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“TURİZM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ise, Kayseri’nin turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti: “Başkanımız, şehrimizin eski değeri olan Bayramhacı’yı, günümüzün turizm vizyonuna uygun bir formata büründürmek için gayret gösteriyor. Bizlerde Erciyes turizm ve şehrin diğer turizm envanterleriyle burasını nasıl entegre edebilmek için buradayız. Şehrimiz, çalışma sonunda güzel yapılaşmayla güzel bir değer kazanacaktır.”

(İHA)

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Kayseri
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