Ayvalık'taki 7 asırlık Osmanlı camisinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Camide, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından sağlanan destekle, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Ticaret Odasınca hazırlanan proje kapsamında geçen yıl başlatılan çalışma sürüyor.

Aslına uygun olarak rölöve çalışmasında sona yaklaşılan ibadethanenin birkaç ay içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadı Camisi'nin Ayvalık'ın en önemli tarihi eserlerinden olduğunu söyledi.

PROJE 2020 YILINDA BAŞLADI

Projenin 2018 yılında hazırlandığını ve restorasyona 2020'da başlandığını belirten Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak projenin kontrolü tamamen belediyemizin mühendisleri, mimarları tarafından yürütülmektedir. Birkaç ay içinde restorasyon işlemleri tamamlanacak." dedi.

Ergin, Kadı Camisi'nin çevre düzenlemesinin de Ayvalık Belediyesi tarafından üstlenildiğini aktardı.

Caminin, kurumların ortak çalışmasıyla restore edilerek geleceğe taşınacağını dile getiren Ergin, "Burası Ayvalık'ımızın en eski tarihi eserlerinden biri. Restorasyon çalışmaları başlamadan önce 1400'lü yıllar diye bildiğimiz bu camimiz restorasyon sırasındaki bulgularla anlaşılıyor ki 1300'lü yıllara kadar geçmişinin dayandığını görmüş oluyoruz." diye konuştu.

(AA)



