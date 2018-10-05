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Kocasını arkadaşıyla aldattığını canlı yayında itiraf etti! Bahanesi şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen seyirci, kocasını dokuz aydır en yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti. Seyircinin aldatma sebebi ise izleyenleri şoke etti.

Kocasını arkadaşıyla aldattığını canlı yayında itiraf etti! Bahanesi şoke etti

Beyaz TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Hayatta Her Şey Var'da kan donduran bir aldatma hikayesi gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşini 9 aydır aldattığını itiraf etti.

"KOCAMI EN YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTIM"

23 senelik evli olan ve üç çocuğu bulunan kadın, 'Aslında eşimi aldatmak istemiyordum. Fakat eşimin bana söylediği sözler çok ağrıma gidince dayanamayarak onu en yakın arkadaşıyla aldattım.' dedi.

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"SENİ SADECE YATAKTA SEVİYORUM"

Seyirci ardından sözlerine şöyle devam etti;
"Eşim bana, 'Seni sadece yatakta seviyorum. Lazım olmasan ister taşta yat, ister soğuk yerde yat umurumda değil.' dedi. Ben de bu sözlerden sonra dayanamadım."

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"EŞİM BANA SORUNCA ÖRTBAS ETTİM"

Eşim onu aldattığımın farkında ama tam bilmiyor. Sadece bir arkadaşı onu telefonla arayarak 'Eşinle en yakın arkadaşının ilişkisi var.' demiş. Eşim bana bunu söylediğinde ise hemen yalanladım ve örtbas ettim.

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Bu itirafların ardından stüdyodaki herkes şoke oldu. Sunucu Nur Viral'in 'Aldatma hikayesi nasıl gelişti?' sorusu üzerine seyirci şunları söyledi;

Eşimin arkadaşı benim peşimden 2-3 yıl dolaşmış. Ama ben bunun farkında değildim. Daha sonra sosyal medyadan bana istek gönderdi. Ben de eşimin arkadaşı olduğunu ve istemediğimi söyledim. Ardından onu engelledim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar açıldı ve beni sevdiğini söyledi. Onun eşi de benim arkadaşım. Bir gün eşi benim telefonumla onu arayınca numaramı kaydetmiş. Ondan sonra beni telefonla rahatsız etmeye başladı.

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