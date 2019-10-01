Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Güngören’de 25 Ağustos 2019’da eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktul Kadir Ö. ile Hülya Ö.’nün resmi nikahla evli oldukları ve olay günü şüphelinin bıçak ile maktule vurarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.

YATAĞA GELEREK BİRLİKTE OLMAK İSTEMİŞ

İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Hülya Ö.’nün eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediği aktarıldı. İfadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran şüpheli Ö., 25 Ağustos 2019 sabahında eşinin kendisi uyuduğu esnada yanına gelerek birlikte olmak istediğini söylediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı.

'BIÇAĞI 2 KEZ SALLADI'

Olay günü akşam saatlerinde eşinin kendisine yine cinsel istismarda bulunduğunu ve darp ettiğini aktaran Hülya Ö. can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını aktardı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen şüpheli Ö., öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktardı.