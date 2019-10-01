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Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören’de eşi Kadir Ö.’yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hülya Ö., ifadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederken, olay yeri raporunda açık halde bulunan diz üstü bilgisayarda pornografik içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu yer aldı.

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Güngören’de 25 Ağustos 2019’da eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktul Kadir Ö. ile Hülya Ö.’nün resmi nikahla evli oldukları ve olay günü şüphelinin bıçak ile maktule vurarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.

YATAĞA GELEREK BİRLİKTE OLMAK İSTEMİŞ

İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Hülya Ö.’nün eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediği aktarıldı. İfadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran şüpheli Ö., 25 Ağustos 2019 sabahında eşinin kendisi uyuduğu esnada yanına gelerek birlikte olmak istediğini söylediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı.

'BIÇAĞI 2 KEZ SALLADI'

Olay günü akşam saatlerinde eşinin kendisine yine cinsel istismarda bulunduğunu ve darp ettiğini aktaran Hülya Ö. can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını aktardı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen şüpheli Ö., öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktardı.

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PORNOGRAFİK İÇERİKLİ SİTELER VE İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI

İddianamede polis tarafından düzenlenen olay yeri raporuna da yer verildi. Raporda açık halde bulunan diz üstü bilgisayarda pornografik içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu açıklandı. İddianamede, olay yeri raporunun şüphelinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise şüphelinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin şüphelinin maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı da belirtildi.

24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ö.’nün cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de yer verildi. İddianamede Hülya Ö.’nün ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadın 50 yaşında belli ki adam kurtulmak istemiş . Kadın şeytan saplamış ne de olsa bu memlekette KADIN İSTİSMARI var.
Kadın yalan söylüyor bence.kurgu anlattıkları.cinayetten sonra ortalmı kendi hazırlamış olmalı.herhangi bir internet sayfasına girmesi cineyetle alakası da yok.internet kullanım zamanına bakılırsa kadının yalan söyleyip söylemedigi belli olurdu.kadın çamaşırı olayı ise tam kurgu komedi.aynı evde seninle yaşayacak kocan ve etrafa kadın iç çamaşırı atacak
bunlar karı koca mı anne oğul mu?Bu fotoğrafta çok yaş farkı var gibi
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