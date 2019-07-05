Kocasını öldürtüp, yaktıran kadın 2 sonra kayıp başvurusu yaptı

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi.
EŞİNİ ÖLDÜRTÜP, YAKTIRDI
Edinilen bilgiye göre, Güllü Çokyaşar'ın (48), dini nikahlı eşi Mustafa Salu'yu çocuklarına azmettirip öldürttüğü, sonra da yaktırdığı ve 2 yıl sonra da kocasının kayıp olduğuna dair polise başvurduğu iddia edildi. Yapılan araştırma sonucu Güllü Çokyaşar, cinayet olayıyla ilgili tutuklandı ve yargılandığı Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Felç geçirdiği öğrenilen Güllü Çokyaşar sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye oldu.
TUTUKLANDI
Yargıtay Ceza Dairesi Güllü Çokyaşar'a verilen hapis cezasını onadı ve söz konusu kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri Güllü Çokyaşar'ı Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Güllü Çokyaşar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(İHA)
İşte bu yazın en popüler 3 Yunan adası
Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor
12 aylık bebeği görenler şoke oluyor! Beyni dışında büyüyor
Otomobilden atlamaya çalışıyor ama... Son görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'nin Maldivleri'nde adım atacak yer kalmadı
Uzmanından uyarı! Bunu sakın yapmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum