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Kocasını sevgilisine öldürten kadından mahkemede şoke eden sözler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de gece eve aldığı sevgilisine kocasını öldürten kadın, hakim karşısında, savcılıkta verdiği ifadesini değiştirerek tüm suçu sevgilisine attı. Kadının sözlerini duyan sevgilisi ise, “En büyük silah kadındır” dedi.

Kocasını sevgilisine öldürten kadından mahkemede şoke eden sözler

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç’ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurdu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın bir yakını, Güntaç’ın eşi Sibel G.’nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı. Bunun üzerine konu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerine intikal etti. Harekete geçen cinayet bürosu dedektifleri, Sibel G.’yi izlemeye başladı. Yapılan teknik incelemelerde hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.’nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya’da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel G.’nin kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Ö.’ye öldürttüğünü itiraf etti.

KOCASINI ÖLDÜRTEN KADIN VE SEVGİLİSİ 5. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Sibel G.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada şahsılar 5. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar, Hüsnü Güntaç’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, daha önceki duruşmada Sibel G. ve çocuklarına ait DNA testlerinin gelmediğinin belirlenmesi ile başladı. Test raporlarının gelmediğinin belirtilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Daha sonra sanıklardan Sibel G. tekrar savunma yapmak istediğini söyledi.

"SUÇSUZUM" DİYEREK SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Söz alan Sibel G., daha önce savcılıkta verdiği ve eşinin uyumasını bekledikten sonra Fahrettin Ö.Y.'e silahı vererek kocasını öldürttüğü ve öldürmeden önce cinayet ve otopsi işlemlerinin nasıl yapıldığına dair videolar izlediğini söylediği ifadesini değiştirerek, suçsuz olduğunu iddia etti. Yıllar boyunca eşinden şiddet gördüğünü ve olay günü de kocasının kendisini başka erkelere pazarlamak istediği için sevgilisi Fahrettin Ö.’yü evine çağırdığını belirten Sibel G., “Bütün samimiyetimle olayı anlatmak istiyorum. Bunca zaman sonra olayların çarptırılması beni rahatsız etti. Daha önce baskı altında olduğum için bazı şeyleri açıklayamadım. Ben bir hata yaptım. 10 yıldır yaşadıklarımdan sonra kaynaklanan bir olaydır. Olay günü eşim beni başkalarına layık görünce bunu yaptım. Olay günü Fahrettin’i eve çağırdım. Sığınacak başka kimsem yoktu. Saat 20.00’de eve gelip saklanmaya başladı” dedi.

"BENİM NİYETİM TAMAMEN KAÇMAKTI"

Eşinin uyumasının ardından kaçmayı planlarken Fahrettin Ö.’nün Güntaç’ı kendisinden habersiz bir şekilde öldürdüğünü iddia eden Sibel G., “Silahı ona bir şey olduğunda bizi koruması için ben verdim. Gece saat 03.00’e kadar uyumasını bekledik. Benim niyetim tamamen kaçmaktı. Ben onu beklerken odaya girip maktulü öldürmüş. O anda yanında yoktum. Ben sesi duyunca hemen odaya gittim. Cesetten kurtulmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra cesedi battaniyeye sardık. Ben karşı çıktım. O anda bana bir şey oldu. Sonra gözümü açtığımda bir uçurumun kenarındaydık. Orada bağıramadım” diye konuştu.

"EN BÜYÜK SİLAH KADINDIR"

Daha sonra söz alan diğer sanık Fahrettin Ö. ise Sibel G.’nin kocasına iftira attığını ve suçu kendisinin üzerine atmaya çalıştığını iddia ederek, “En büyük silah kadındır. Beyanlarını kabul etmiyorum. Beni asılsız yere suçlamaktadır. Kocası adam gibi adamdı. Karısını satacak adam da değildi. O kadınlığını kullanarak beni suçluyor” şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yapılan savunmaların ardından savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, DNA testi raporlarının beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sevgili cinayet

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