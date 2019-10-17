Kocasını sevgilisine öldürten kadından mahkemede şoke eden sözler

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç’ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurdu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın bir yakını, Güntaç’ın eşi Sibel G.’nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı. Bunun üzerine konu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerine intikal etti. Harekete geçen cinayet bürosu dedektifleri, Sibel G.’yi izlemeye başladı. Yapılan teknik incelemelerde hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.’nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya’da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel G.’nin kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Ö.’ye öldürttüğünü itiraf etti.

KOCASINI ÖLDÜRTEN KADIN VE SEVGİLİSİ 5. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Sibel G.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada şahsılar 5. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar, Hüsnü Güntaç’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, daha önceki duruşmada Sibel G. ve çocuklarına ait DNA testlerinin gelmediğinin belirlenmesi ile başladı. Test raporlarının gelmediğinin belirtilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Daha sonra sanıklardan Sibel G. tekrar savunma yapmak istediğini söyledi. "SUÇSUZUM" DİYEREK SEVGİLİSİNİ SUÇLADI Söz alan Sibel G., daha önce savcılıkta verdiği ve eşinin uyumasını bekledikten sonra Fahrettin Ö.Y.'e silahı vererek kocasını öldürttüğü ve öldürmeden önce cinayet ve otopsi işlemlerinin nasıl yapıldığına dair videolar izlediğini söylediği ifadesini değiştirerek, suçsuz olduğunu iddia etti. Yıllar boyunca eşinden şiddet gördüğünü ve olay günü de kocasının kendisini başka erkelere pazarlamak istediği için sevgilisi Fahrettin Ö.’yü evine çağırdığını belirten Sibel G., “Bütün samimiyetimle olayı anlatmak istiyorum. Bunca zaman sonra olayların çarptırılması beni rahatsız etti. Daha önce baskı altında olduğum için bazı şeyleri açıklayamadım. Ben bir hata yaptım. 10 yıldır yaşadıklarımdan sonra kaynaklanan bir olaydır. Olay günü eşim beni başkalarına layık görünce bunu yaptım. Olay günü Fahrettin’i eve çağırdım. Sığınacak başka kimsem yoktu. Saat 20.00’de eve gelip saklanmaya başladı” dedi.