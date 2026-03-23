Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi!

Florida’da 18 yıl sonra ortaya çıkan planlı cinayetin detayları ortaya çıktı. Sigorta parasının eşi tarafından hızlı talebi soru işaretlerini arttırırken, maktulün eşi ve yakın arkadaşının evlenmesi kayıbın cinayet şüphesine dönmesine neden oldu.

Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi!
Çiğdem Berfin Sevinç

Mike Williams, eşi Denise ve arkadaşları Brian ile Kathy uzun süredir yakın arkadaştı. Ancak 16 Aralık 2000’de Mike, Lake Seminole’da ava çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Başta kaza sonucu göle düşüp timsahlar tarafından öldürülğü düşünülen Mike’ın sigorta parası için eşi aceleci davrandı.

Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi! 1

ŞÜPHELER ORTAYA ÇIKTI

Mike’ın kaybolması ve ekipmanlarının tuhaf şekilde bulunması çevresinde soru işaretleri yarattı. Brian ve Denise’in yakınlaşması ve evlenmesi ise dedikoduları artırdı.

Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi! 2

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2017’de Brian, Denise’i tehdit ederken yakalandı ve Mike’ı öldürdüğünü itiraf etti. Brian, Mike’ı suya ittiğini ve ardından kafasına ateş ettiğini söyledi. Cinayetin planlı olduğu ve Denise’in sigorta parası için teşvik ettiği iddia edildi.

2018’de Denise tutuklandı ve ömür boyu hapis cezası alırken, Brian 20 yıl hapis cezası aldı.

Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi! 3

Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasında 15 vidayla yaşıyor! Kafasında 15 vidayla yaşıyor!
Youtube yorumlardan nişanlısını seçti! 24 saat içinde...Youtube yorumlardan nişanlısını seçti! 24 saat içinde...

En Çok Okunan Trend Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

