Kocasını timsah yedi: O eşinin en yakın arkadaşıyla evlendi!

Mike Williams, eşi Denise ve arkadaşları Brian ile Kathy uzun süredir yakın arkadaştı. Ancak 16 Aralık 2000’de Mike, Lake Seminole’da ava çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Başta kaza sonucu göle düşüp timsahlar tarafından öldürülğü düşünülen Mike’ın sigorta parası için eşi aceleci davrandı.

ŞÜPHELER ORTAYA ÇIKTI

Mike’ın kaybolması ve ekipmanlarının tuhaf şekilde bulunması çevresinde soru işaretleri yarattı. Brian ve Denise’in yakınlaşması ve evlenmesi ise dedikoduları artırdı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2017’de Brian, Denise’i tehdit ederken yakalandı ve Mike’ı öldürdüğünü itiraf etti. Brian, Mike’ı suya ittiğini ve ardından kafasına ateş ettiğini söyledi. Cinayetin planlı olduğu ve Denise’in sigorta parası için teşvik ettiği iddia edildi.

2018’de Denise tutuklandı ve ömür boyu hapis cezası alırken, Brian 20 yıl hapis cezası aldı.