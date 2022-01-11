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Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj attı! Aldığı cevapla şaşkınlık yaşadı

11.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Faith Sidman isimli bir kadın kardeşinin vefatından sonra yas sürecinde ablasının telefon numarasında birkaç kez mesaj attı. Kız kardeşinin numarasının yeni sahibinden aldığı cevap ise ona büyük bir üzüntü yaşattı. Yaşadıklarını anlatmak için TikTok hesabından bir paylaşım yapan Sidman, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj attı! Aldığı cevapla şaşkınlık yaşadı

İngiltere’de yaşayan Faith Sidman, deneyimlediği ilginç bir olayı TikTok hesabından paylaşarak herkesi şaşırttı. Bir süre önce ablası vefat eden Sidman, bu ölümü kaldıramadı ve kabul etme konusunda büyük zorluk yaşadı. Uzun bir süre devam eden yas döneminin sonrasında Sidman, ablasını hatırlatan eylemleri yapmaya devam etmeye karar verdi. Rahatlamak için ara sıra ablasının numarasına mesaj attığını ancak hiçbir zaman cevap beklemediğini açıkladı.

“SENİ DÜŞÜNÜYORUM, ÇOK ÖZLÜYORUM”

mesaj

Sidman ablasının numarasına mesaj attığını ancak numaranın yeni bir sahibi olduğunu hiç düşünmediğini dile getirdi. Sidman, ablasına eski numarasına, “Bugün hep seni düşündüm, seni çok özlüyorum” yazdı. Mesajını ise bir mor kalp ve kelebek emojisiyle bitirdi. Sidman’ın mesajına cevap ise tam bir hafta sonrasında geldi. Telefonunun ekranında ablasının adını gördüğünde büyük bir heyecan ve üzüntü yaşadığını dile getiren Sidman, aldığı cevapla tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşadı.

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CEVABI SERT OLDU

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda mesajları da gösteren Sidman, ablasının eski telefon numarasının yeni sahibinden aldığı cevabın kaba olduğunu belirtti. Numaranın yeni sahibi belirli aralıklarla kendisine mesaj atan Sidman’a sinirlendi. Cevap olarak numaranın yanlış olduğunu ifade eden kişi, “Bu bir iş telefonu artık mesaj atmayı kes” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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