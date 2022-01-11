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Sosyal medya bu gelini konuşuyor! Düğünün iptal olmaması için koronavirüs kapmak istedi

11.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan ve düğününe kısa bir süre kaldığı bilinen müstakbel gelinin akılalmaz yöntemi sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İsminin Maddy Smart olduğu belirtilen genç kadın düğününün iptal olmaması için ilginç bir yol seçti. Düğününe kısa bir süre kala bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen genç kadın, gece kulübüne giderek koronavirüs kapmak için önüne gelen herkese sarıldı.

Sosyal medya bu gelini konuşuyor! Düğünün iptal olmaması için koronavirüs kapmak istedi

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Maddy Smart isimli bir kadın düğünü için koronavirüs önlemi almak istedi. Düğününe kısa bir süre kalan ve o tarihlerde koronavirüse yakalanmaktan korkan müstakbel gelin, akıllara durgunluk veren bir yöntemle kendisini koruma altına aldığını belirtti. Kısa bir süre sonra dünyaevine girecek olan Maddy, düğününün koronavirüs nedeniyle iptal olmaması için en kısa sürede hastalığa yakalanmak istedi.

ÖNÜNE GELEN HER ERKEĞE SARILDI

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Düğününe yaklaşık 1 hafta kalan Maddy, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir gece kulübüne gitti. İlk adımda arkadaşlarının içeceklerinden birer yudum alarak hastalığı kapmaya çalıştı. Sonrasında ise kulüpteki erkeklere sarılmaya başladı. Bu anlar yakın arkadaşları tarafından görüntülendi.

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BAĞIŞIKLIK KAZANMAK İSTEDİ

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Gittiği kulüpte herkesle yakın temasa geçen Maddy, amacının düğünden önce koronavirüse karşı bağışıklık kazanmak olduğunu belirtti. Hastalığa bir an önce yakalanıp atlatmak istediğini söyleyen Maddy’in paylaşımı sosyal medyada binlerce görüntülenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya
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