Kocasının ölüm haberini metresine o verdi! Sözleri sosyal medyada gündem yarattı

36 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı Bridgette Davis, bipolar bozuklukla uzun bir savaşın ardından kendi canına kıyan 10 yıllık eşini 2018'de kaybetti.Amerika, Cincinnati'de yaşayan genç kadın, sosyal medyadaki takipçilerine eşinin ölümünün ardından onu aldattığını nasıl öğrendiğini ve merhum kocasının metresine nasıl eşinin öldüğünü anlatmak zorunda kaldığını anlattı. Videonun başlığına ise "10 yıllık kocan öldüğünde ve metresine söylemek zorunda kaldığında" yazdı. Bridgette’ın merhum kocasının sevgilisi ile mesajlaşmalarının ekran görüntülerini de içeren video o zamandan beri viral oldu ve 1.6 milyondan fazla izlendi.

VİDEO VİRAL OLDU

İkilinin arasında geçen konuşmalarda metresinin şoke olduğu ve mezarını ziyaret edip edemeyeceğini sorduğu görülüyor. Ancak Bridgette ‘’Hayır’’ diyerek buna müsaade etmiyor.

Videoyu izleyen kullanıcılar yorumlar bölümünde ikiye ayrıldı. Bazıları diğer kadına söyleyerek "nazik" bir şey yaptığını söyledi, ancak diğerleri hayır demenin kötü olduğunu savundu.



