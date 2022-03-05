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Kocasının penisini zıpkınla vurdu! Nedeni herkesi şaşırttı

05.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da bir kadın, akşam yemeğini hazırlamak yerine arkadaşlarıyla eğlenmeye giden kocasına öfkelendi. Sinirlenen kadın, tartışmanın ardından kocasının penisini zıpkınla vurdu. Yaralanan adam ise “Siniri geçene kadar eve gitmeyeceğim” dedi.

Kocasının penisini zıpkınla vurdu! Nedeni herkesi şaşırttı

43 yaşındaki Chanita Kuedrum, 45 yaşındaki eşi Boonchuey Mooseeton'a akşam yemeğini pişirmek yerine arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih etmedi üzerine sinirlendi. İkilinin yaşadığı tartışmadan sonra kadın, kocasının cinsel organını balık avlamak için kullanılan zıpkınla vurdu. Eşinin yaptığı hareketi hiç beklemediğini ifade eden Mooseeton, soluğu hastahanede aldı. Adamın cinsel organına 17 dikiş atıldı.

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“ONUNLA GÜZEL KONUŞMAK ÇÖZÜM DEĞİL”

kapak penis

43 yaşındaki Chanita Kuedrum, şeker kamışı toplayıcısı olarak tarladaki işten eve döndü. Geldiğinde ise eşinin sofrayı hazırlamış bir şekilde kendisini beklemesini umuyordu. Ancak Mooseton, 21 yıllık karısının beklentilerinin aksine arkadaşlarıyla içki içmek için dışarıdaydı.

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Eşinin arkadaşlarıyla eğlencede olduğunu öğrendikten sonra çılgına dönen kadın, kocasının eve dönmesini bekledi. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında kadın zıpkını eline aldı ve kocasının penisine nişan etti. Acı içinde kıvranan Mooseeton, “Onunla güzel konuşmak çözüm değil. Siniri geçene kadar eve gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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Tayland
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