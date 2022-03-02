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Akılalmaz olay! Sevgilisinin penisini kesip saklayan sevgiliden polislere kan donduran sözler: Parçaları ararken eğlenin

02.03.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wisconsin’de yaşayan 24 yaşındaki Taylor D. Schabusiness isimli bir kadın işlediği cinayetle dünya manşetlerde geniş yankı uyardı. Birinci derece kasıtlı cinayet, bir cesedi yaralama ve üçüncü derece cinsel saldırı suçlarıyla yakalanan kadının sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayırdığı açıklandı. Olay yerine gelen polislere “Parçaları ararken eğlenin” diye kadın sevgilisinin penisini bir kovaya, bacaklarını ise tencerelerin içine sakladı.

Akılalmaz olay! Sevgilisinin penisini kesip saklayan sevgiliden polislere kan donduran sözler: Parçaları ararken eğlenin

Yerel ABC üyesi WBAY'in bildirdiğine göre, polis ekipleri sabah 03.25 saatlerinde aldıkları bir ihbarla Winsconsin’de bir eve baskın yaptı. Olay yerine gelen polisler bodrum katına indiklerinde havluyla örtülüp kopartılan bir cansız erkek kafatasıyla karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda polis ölen kişinin son olarak sevgilisi Schabusiness ile görüştüğünü belirledi. Schabusiness’in evinde yapılan incelemelerde kurumuş kan lekelerinin olduğu kıyafetler bulundu. İfadesi alınan Schabusiness, bir gece öncesinde erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiklerini ve annesinin evinde bayıldığını iddia etti.

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“TÜM ORGANLARI BULMAYA ÇALIŞIRKEN EĞLENİN”

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Schabusiness polise verdiği ifadesinde cinsel ilişkilerini hareketlendirmek için zincir kullandıklarını ve sevgilisini öldürme niyeti bulunmadığını söyledi. Onu boğmaktan zevk aldığını dile getiren Schabusiness, polislere “Tüm organları bulmaya çalışırken eğlenin” dedi. Mahkemesi devam eden Schabusiness’in alacağı ceza henüz kesinleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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