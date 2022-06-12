Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Kourtney Kardashian her gün...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker son dönemde bebek sahibi olabilmek için pek çok yol deniyor. Cinsel ilişkiye ara verip vajina buharı bile yaptıran ünlü isim pes etmiyor.

Kourtney Kardashian bir 'doktorun' ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediğini açıklamıştı. Hatta TV yıldızı Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik edildiğini de itiraf etmişti. Kourtney Kardashian bu tavsiyeye uymadı ama başka bir tavsiyeyi de pas geçmedi.

Kourtney Kardashian her gün bıldırcın yumurtası yiyor. Kardashian açıklamasında "Bıldırcın yumurtalarının bebek sahibi olmaya çalışırken faydalı olduğu söyleniyor, ancak bunun çevrimiçi olarak belgelenip belgelenmediğinden emin değilim. Bakmadım" dedi.



