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Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Kourtney Kardashian her gün...

12.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ile çocuk yapmaya çalışan Kourtney Kardashian hamile kalmak için ne önerilse yapıyor. Vajina buharı yaptırdığını açıklayan ünlü isim her sabah bıldırcın yumurtası yediğini söyledi.

Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Kourtney Kardashian her gün...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker son dönemde bebek sahibi olabilmek için pek çok yol deniyor. Cinsel ilişkiye ara verip vajina buharı bile yaptıran ünlü isim pes etmiyor.

Kourtney Kardashian bir 'doktorun' ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediğini açıklamıştı. Hatta TV yıldızı Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik edildiğini de itiraf etmişti. Kourtney Kardashian bu tavsiyeye uymadı ama başka bir tavsiyeyi de pas geçmedi.

Kourtney Kardashian'a hamile kalma tavsiyeleri: Travis Barker'in spermini içme, vajina buharı ve dahası...Kourtney Kardashian'a hamile kalma tavsiyeleri: Travis Barker'in spermini içme, vajina buharı ve dahası...

Kourtney Kardashian her gün bıldırcın yumurtası yiyor. Kardashian açıklamasında "Bıldırcın yumurtalarının bebek sahibi olmaya çalışırken faydalı olduğu söyleniyor, ancak bunun çevrimiçi olarak belgelenip belgelenmediğinden emin değilim. Bakmadım" dedi.

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Kourtney Kardashian
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