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Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı! Ortalık bir anda karıştı, ihanete uğrayan eş bıçaklanarak öldürüldü

12.08.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da yaşayan Ikechukwu Onuma isimli bir adam karısıyla cinsel ilişki yaşadığı sırada eşinin sevgilisinin evlerini basması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadın lezbiyen sevgilisinin eve bir anda girmesi üzerine çıkan tartışmada Onuma isimli adam bıçaklanarak öldürüldü.

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı! Ortalık bir anda karıştı, ihanete uğrayan eş bıçaklanarak öldürüldü

Nijerya’da yaşayan Ikechukwu Onuma isimli bir adam karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada eşinin lezbiyen sevgilisinin evlerini basması üzerine çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Nijerya medyasındaki habere göre, karısının sevgilisinin beklenmedik bir şekilde evlerine girmesi üzerine Onuma’nın ailesi ve akrabaları genç adam için adalet istedi.

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“BUNU ÖDEMELİ”

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Onuma’nın karısı ve sevgilisinin fotoğrafını paylaşan bir aile üyesi Charles Anwah, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma “Bunu ödemeli” notunu ekledi. Onuma’nın arkadaşı Maria Ikpeazu Ekwuno ise, “Onu olayın bir gün öncesindeki sabah gördüm. Son görüşüm olduğunu bilmiyordum” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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