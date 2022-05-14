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Kocasının beğenilmesi üzerine kıskançlık krizine giren kadın, eşinin penisini kesti! Dayanamadı hastaneye götürdü

14.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam’da yaşanan bir olay ülkede infial yarattı. İsmi açıklanmayan bir kadın, kocasını diğer kadınların beğenmesi üzerine kıskançlık krizi yaşayarak cinnet getirdi. Kocası uykudayken cinsel organını kesen kadın, korku ve paniğe kapılarak eşini penisiyle beraber hastaneye götürdü.

Kocasının beğenilmesi üzerine kıskançlık krizine giren kadın, eşinin penisini kesti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Vietnam’da ismi açıklanmayan eşler arasında yaşanan bir olay hastane koridorlarına taşındı. Kocasının diğer kadınlar tarafından beğenilmesini hoş karşılamadığını ifade eden eş kıskançlık krizine girdi. Kocasının uykuda olduğu sırada cinsel organını kesen kadın, daha sonrasında onu hastaneye götürdü. Ameliyata yapan Dr. Tuan tarafından yapılan açıklamada operasyonun yaklaşık 4 saat sürdüğü ve kesilen organın yeniden yerine dikildiği belirtildi. Organın kesildiği kısımdaki kanın pıhtılaşmasının operasyonu zorlaştırdığını ifade eden Dr. Tuan, adamın hayatı riski bulunmadığını sözlerine ekledi.

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ACI ÇEKMEDEN YÜRÜYEBİLİYOR

Cinsel organı yerine dikildikten sonra sağlık durumu iyi olduğu belirtilen eş, ameliyatın ardından hiçbir enfeksiyon sorunu yaşamadı. Sık sık kontrole gelen hastanın durumunun iyi olduğunu anlatan Dr. Tuan, organın yerine kaynadığı ve hastanın şu an için en azından acı çekmeden rahat bir şekilde yürüyebildiğini belirtti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam
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