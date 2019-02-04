Koçla iddialaşan adamın ilginç görüntüsü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Koçla iddialaşan adamın ilginç görüntüsü çok sayıda platformda ilgiyle izlendi.

Beslediği koçun karşısına geçip onu kışkırtıp kendine toslatan adamın görüntüsü ilgi gördü. Çeşitli mecralarda yayılan ve nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü merak konusu konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koç iddia

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