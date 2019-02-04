Koçla iddialaşan adamın ilginç görüntüsü

Beslediği koçun karşısına geçip onu kışkırtıp kendine toslatan adamın görüntüsü ilgi gördü. Çeşitli mecralarda yayılan ve nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü merak konusu konusu oldu.



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