Koçların kavgasını çoban köpekleri ayırmaya çalıştı

Iğdır’da bir çobanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki koç kavga ettiği sırada çoban köpeklerinin onları havlayarak ayırmaya çalışması izleyenleri güldürdü. Sürü çobanının sosyal medyadan yayınladığı görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. (İHA)
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