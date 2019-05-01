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Koçların kavgasını çoban köpekleri ayırmaya çalıştı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Iğdır’da küçükbaş hayvan sürüsünde kavga eden iki koçu çoban köpeklerinin ayırmaya çalıştığı görüntüler izleyenleri güldürdü.

Iğdır’da bir çobanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki koç kavga ettiği sırada çoban köpeklerinin onları havlayarak ayırmaya çalışması izleyenleri güldürdü. Sürü çobanının sosyal medyadan yayınladığı görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ığdır çoban koç kavga

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