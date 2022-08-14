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Kod Adı: Londra konusu nedir? Kod Adı: Londra filminin oyuncuları kimler?

14.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kod Adı: Londra filmi 14 Ağustos 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Babak Najafi'nin yönettiği film 2016'da vizyona girdi. Peki Kod Adı: Londra konusu nedir? Kod Adı: Londra filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Kod Adı: Londra konusu nedir? Kod Adı: Londra filminin oyuncuları kimler?

Kod Adı: Londra filmi 14 Ağustos 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 205.9 milyon gişe hasılatı yapan filmin orijinal adı London Has Fellen'dır. Vatandaşlar internette, "Kod Adı: Londra konusu nedir?", "Kod Adı: Londra filminin oyuncuları kimler?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

KOD ADI: LONDRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kod Adı: Londra filminin konusu:

"İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır"

KOD ADI: LONDRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kod Adı: Londra filminin oyuncuları:

Gerard Butler,

Aaron Eckhart,

Morgan Freeman,

Angela Bassett,

Radha Mitchell,

Melissa Leo,

Charlotte Riley

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Anahtar Kelimeler:
Gerard Butler gerard butler film
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