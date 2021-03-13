Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kimdir? Hangi ülkenin?

Mike Banning, ABD'ye bağlı özel kuvvetler bölümünde görevli gizli bir güvenlik ajanıdır. Günlerden bir gün ABD başkanı ve başkanın eşi bir davete gitmek için yola çıkar ve yolda oldukça trajik bir kaza yaşanır. Banning'in olay anında tek kişiyi kurtarma şansı vardır, bu sebeple Banning ülkesini düşünerek başkanın eşini feda eder, başkanı araçtan çıkarır.

Amerika Birleşik Devletlerinin gizli güvenlik ajanlarından biri olan Mike Banning'in işinde çok iyi olmasına rağmen görevden alınmasını ve bu görevden alınmadan sonra ortaya çıkan terör problemleri sebebiyle görevine iade edilmesini anlatan Fransa - Amerika ortak yapımı olan filmin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

2013 yılında vizyona giren Kod Adı : Olympus'un yönetmenliğini Antoine Fuqua yapımcılığını ise Gerard Butler, Alan Siegel ve Mark Gill üstleniyor. Gerilim - aksiyon türündeki Kod Adı : Olympus; Gerard Butler, Morgan Freeman, Angela Bassett gibi tanıdık yüzler barındırıyor.

Olaydan sonra özel kuvvetlerdeki herkes Banning'in doğru olanı yaptığını söyleyerek onu destekler ancak Banning saha görevine veda ederek masa başına sürülür.

Mike, işinden uzaklaştırılmıştır ancak Amerika'yı hiç tahmin edilmeyen büyük çaplı bir saldırı bekler. Beyaz Saray içerisindeki köstebeklerin yönettiği terörist bir eylem ile saray büyük bir terör saldırısına maruz kalır. ABD Başkanı, saldırıyı gerçekleştiren teröristler tarafından esir alınır ve bu durum Pentagon'un elini kolunu bağlar.

Bütün teşkilat farkındadır ki bu olağanüstü koşulların altından kalkabilecek tek isim Mike Banning ve onun cesaretidir. Görevi, Mike'a iade edilir ve Banning, oldukça cesaret isteyen kahramanca bir kurtarma operasyonuna girişir.

