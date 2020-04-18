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Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her yaştan insanın ve özellikle çocukların severek tükettiği köfte ekmek, evde de kolay bir şekilde hazırlanabilir. Kokusuyla iştah açan, lezzetiyle büyüleyen sokak köftesini yemeyen yoktur. Yanında ayran ve patatesle birlikte vazgeçilmez bir aperatif olan sokak köftesi evde nasıl yapılır birlikte bakalım.

Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!

Lezzetinin yanında doyurucu olmasıyla da öne çıkan bu enfes yiyeceği pratik şekilde hazırlayabilir, aile üyelerinizin yüzünü güldürebilirsiniz. Yapımı uzun süren yemeklerle uğraşmak istemiyor, leziz bir aperatifle karnınızı doyurmak istiyorsanız köfte ekmek harika bir seçenek! Sokak köftesine taş çıkaran, tadıyla kendisine hayran bırakan köfte ekmek tarifi için hazırsanız başlayalım!

KÖFTE EKMEK YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Görsel 1

l 250 gram kıyma
l 1 adet soğan
l 1 adet yumurta
l 1-2 diş sarımsak
l 1 tatlı kaşığı salça
l ½ demet maydanoz
l Biraz ekmek içi
l ½ çay kaşığı köfte baharatı
l Karabiber
l Tuz
l Kimyon
l Köfteleri kızartmak için yağ
l 1 somun ekmek

KÖFTE EKMEK YAPILIŞI

Görsel 2

l Derin bir kaba soğanları rendeleyin.
l Üstüne yumurtayı, incecik kıyılmış maydanozları, rendelenmiş sarımsağı ve geri kalan tüm malzemeleri ilave edin.
l Köfte harcını iyice yoğurun.
l Elde ettiğiniz harcı buzdolabına alın ve ortalama 1 saat kadar dinlendirin.
l Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
l Şekil verdiğiniz köfteleri tavada kızartın.
l Somun ekmeği ikiye bölün, ortasını kesip, köfteleri içine yerleştirin.
l İsterseniz ekmeğin içine domates ve yeşillik de ilave edebilirsiniz.
Köfte ekmek hazır bile! Afiyet olsun.

KÖFTE EKMEĞİN PÜF NOKTALARI

Görsel 3

l Köfteyi hazırlarken, malzemeler birbirleriyle bütünleşene dek iyice yoğurmanız gerekir.
l Harcı hazırladıktan sonra buzdolabında dinlendirirseniz, köftenin daha leziz olmasını sağlarsınız.
l Bayat ekmek yerine galeta unu da tercih edebilirsiniz.
l Köfteleri sıralamadan önce ekmek içine tereyağı sürebilirsiniz.
l Köfte ekmeği hazırladıktan sonra mikrodalga fırında hafif ısıtabilir, yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Mikrodalga fırından çıkan ekmeğin üstüne de hafif tereyağı sürebilirsiniz.

KÖFTE EKMEĞİN YANINA NE İYİ GİDER?

Görsel 4

l Köfte ekmekle birlikte ayran içebilirsiniz.
l Köfte ekmeğinizin daha doyurucu olması için yanına patates kızartması hazırlayabilirsiniz.
l Fırında baharatlı patates yapabilir, sofranızı şenlendirebilirsiniz.
l Fasulye pilakiyle köfte ekmeği tamamlayabilir, kusursuz bir lezzet şöleni yaratabilirsiniz.
l Sağlıklı beslenme düzeninizi desteklemek için köfte ekmekle birlikte salata da tüketebilirsiniz.

BONUS: KÖFTE EKMEKLE İYİ GİDEN BOL KÖPÜKLÜ AYRAN TARİFİ

Görsel 5

Türk mutfağının özel içeceklerinden olan ayran, her türlü yemeğin veya aperatifin yanına yakışabiliyor. Bol köpüklü ayranınızı kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Köfte ekmeği en iyi şekilde tamamlayan ayranın bol köpüklüsü daha da makbuldür. Bunun için 4 yemek kaşığı yoğurdu, 400 ml suyu, 2 yemek kaşığı sütü ve tuzu hazırlayın. İlk önce yoğurdu blender ile iyice çırpın. Üstüne sütü, tuzu ve suyu ilave edin. Köpük oluşturana kadar çırpmaya devam edin. Ayranı bardağa alın ve isteğe göre buz ekleyin. Artık bol köpüklü ayran eşliğinde nefis köfte ekmeğinizi afiyetle tüketebilirsiniz!

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Köfte, köfte ekmek,

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