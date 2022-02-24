"Köfteli tost olur mu?" demeyin! Bu tarifle misafirleriniz parmaklarını ısıracak

Sucuklu ve kaşarlı tostların lezzeti tartışılmaz olsa da artık sizce de farklı lezzetleri denemenin vakti gelmedi mi? Köfteli tost, yeni tost trendleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Siz de bu farklı lezzeti tatmak isterseniz sizin için hazırladığımız bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz!

KÖFTELİ TOST TARİFİ

MALZEMELER

1 ekmek

8 dilim taze kaşar

5 dilim burger peyniri

1 çorba kaşığı salça (Domates ya da biber salçası, isteğinize göre acılı veya acısız olabilir.)

Dilediğiniz kadar kornişon ya da doğranmış salatalık turşusu

5 dilim domates

1 çorba kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

KÖFTESİ İÇİN

250 gram dana döş kıyması

1 soğan rendesi

1 çorba kaşığı galeta unu

Maydanoz, baharat, tuz

HAZIRLANIŞI

Öncelikle köfte malzemelerini güzelce yoğurun ve köftelerinizi biraz ince olacak şekilde hazırlayın.

Köfteleri tavada orta ateşte kızartın. Köfteler ince olduğu için kolayca pişer.

Ekmeği yatay olarak iki parçaya ayırın.

Her iki parçanın üzerine salça sürün.

Ekmeğin bir parçasının üzerine kaşar dilimlerini dizin.

Üzerine köfteleri, turşuları ve burger peynirini yerleştirin.

En üste domatesleri ekleyin.

Dilerseniz üzerine ketçap, mayonez ve hardal sosu gezdirebilirsiniz.

Diğer ekmek parçasını da üzerine yerleştirerek fırın kağıdı serdiğiniz sıcak tost makinesine bırakın.

Kaşarlar ve diğer peynirler eriyip kenarlardan biraz taşana kadar tostu makinede tutun.

Pişen tostu tırtıklı ekmek bıçağıyla muntazam şekilde parçalara bölün ve yanında içecek servisiyle sunum yapın.

Evinizde tost makinesi yoksa tarifi hazırlamak için tava kullanabilirsiniz:

Tost makinesi kullanımına kadar olan adımları aynı şekilde uygulayın ve sonrasında tavayı yağlayın.

Tavanın altını orta veya kısık ateşte yakın ve hazırladığınız tostu içine koyun. Üzerine bir porselen tabakla bastırarak tostu pişirin.

Tostun diğer tarafını çevirip aynı şekilde bastırın.

Yeterince pişmediğini düşünürseniz tavanın kapağını kapatıp sıcaklığıyla kaşarların erimesini sağlayın.

Kaşarlar eriyip kenarlardan çıkmaya başladığında ocağı kapatabilirsiniz.



