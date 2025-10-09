YEMEK

Kokoreç tarifi! MasterChef kokoreç tarifi: Kokoreç nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Kokoreç tarifi merak ediliyor. Bu tarifle sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi kokoreci evde kolayca hazırlayabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, kokoreç nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım kokoreç yapılışı…

Kokoreç tarifi! MasterChef kokoreç tarifi: Kokoreç nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Kokoreç nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde kokoreç tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 kg temizlenmiş kokoreç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Yarım ekmek veya baget ekmek (servis için)

TARİF

  • Eğer kokoreciniz çiğse, iyice yıkayıp süzün. Temizlenmiş ve haşlanmış kokoreç aldıysanız doğrudan doğrama işlemine geçebilirsiniz.
  • Kokoreci küçük parçalar halinde doğrayın.
  • Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alın. Isındığında doğranmış kokoreçleri ekleyip kısık ateşte 10-15 dakika kavurun.
  • Kırmızı toz biber, kekik, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyin. Baharatların kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha karıştırın.
  • Ekmekleri ortadan ikiye bölüp iç kısımlarını hafifçe kızartın.
  • Sıcak kokoreci ekmeğin içine yerleştirip afiyetle tüketin!

AFİYET OLSUN!

