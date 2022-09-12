Kokusu acıktırıyor! Kahvaltılık krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi

Kahvaltılık tarifler denince akla ilk gelenlerden biri olan krep, özellikle peynir, reçel, çikolata kreması gibi kahvaltılıklar ile beraber sıkça tüketiliyor. Kahvaltı hazırlarken hem hızlı hem de pratik bir tarif arıyorsanız krep tam sizin aradığınız tarif olabilir. Krep tarifi malzemeleri ve yapılışını sizler için haberimizde derledik. İşte krep tarifi...

KREP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı;