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Kokusu acıktırıyor! Kahvaltılık krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi

12.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarına hazırlayabileceğiniz tariflerden biri olan krep tarifi merak ediliyor. Krep, hem tuzlu hem de tatlı kahvaltılıklar üzerine eklenerek tüketiliyor. Krep yapmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Bunlardan en önemlileri krep malzemelerinin miktarını iyi ayarlamak ve beraberinde krep hamurunun kıvamını tutturabilmek. Peki, Kahvaltılık krep nasıl yapılır? İşte en basit sade krep tarifi...

Kokusu acıktırıyor! Kahvaltılık krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi

Kahvaltılık tarifler denince akla ilk gelenlerden biri olan krep, özellikle peynir, reçel, çikolata kreması gibi kahvaltılıklar ile beraber sıkça tüketiliyor. Kahvaltı hazırlarken hem hızlı hem de pratik bir tarif arıyorsanız krep tam sizin aradığınız tarif olabilir. Krep tarifi malzemeleri ve yapılışını sizler için haberimizde derledik. İşte krep tarifi...

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KREP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağından biraz az un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı;

  • Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su iyiye çırpılır.

  • Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.

  • Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.

  • Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın.

  • Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.

  • Krep tarifiniz hazır. Afiyet Olsun!
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