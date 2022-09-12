Kokusu acıktırıyor! Kahvaltılık krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi

Kahvaltılık tarifler denince akla ilk gelenlerden biri olan krep, özellikle peynir, reçel, çikolata kreması gibi kahvaltılıklar ile beraber sıkça tüketiliyor. Kahvaltı hazırlarken hem hızlı hem de pratik bir tarif arıyorsanız krep tam sizin aradığınız tarif olabilir. Krep tarifi malzemeleri ve yapılışını sizler için haberimizde derledik. İşte krep tarifi...
Malzemeler;
Yapılışı;
Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su iyiye çırpılır.
Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.
Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın.
Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum