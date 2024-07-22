Kol böreği tarifi: Kol böreği nasıl yapılır?

Kol böreği tarifi için gerekli olan malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz peynir yerine başka malzemeler de kullanabilir ayrıca kişi sayınıza göre miktarları artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 5 yufka

1 bardak süt

1 çay bardağı yağ

2 yumurta

1 kase beyaz peynir