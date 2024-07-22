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    Kol böreği tarifi: Kol böreği nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    22.07.2024 23:03
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    Hem kahvaltılarda hem diğer öğünlerde afiyetle yiyebileceğiniz aynı zamanda pratik yapım aşamalarına da sahip olan kol böreği tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu böreği öğünlerinizde tüketebileceğiniz gibi çay sohbetlerinizde misafirlerinize de ikram edebilirsiniz.

    Kol böreği tarifi: Kol böreği nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç dilim 8
    Hazırlık Süresi 40dk
    Pişirme Süresi 45dk
    Kalori/Dilim 360kal

    Kol böreği tarifi için gerekli olan malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz peynir yerine başka malzemeler de kullanabilir ayrıca kişi sayınıza göre miktarları artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • 5 yufka
    • 1 bardak süt
    • 1 çay bardağı yağ
    • 2 yumurta
    • 1 kase beyaz peynir

    TARİF

    • Sütü, yağı, yumurtaları bir kapta karıştırın ve çırpın.
    • Yufkaları ikiye bölün.
    • Her bir yufkaya karışımdan fırça ile sürün.
    • Yufkaların geniş kısımlarına peynirden boydan boya yerleştirin.
    • Her bir yufkayı rulo şeklinde sarın.
    • Sardığınız yufkaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
    • Kalan karışımı üzerine dökün.
    • Sıcak fırında 180 derece yarım saat pişirin.
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    Chef GPT
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