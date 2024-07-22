Kol böreği tarifi: Kol böreği nasıl yapılır?

Hem kahvaltılarda hem diğer öğünlerde afiyetle yiyebileceğiniz aynı zamanda pratik yapım aşamalarına da sahip olan kol böreği tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu böreği öğünlerinizde tüketebileceğiniz gibi çay sohbetlerinizde misafirlerinize de ikram edebilirsiniz.
Kol böreği tarifi için gerekli olan malzemeleri ve tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz peynir yerine başka malzemeler de kullanabilir ayrıca kişi sayınıza göre miktarları artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.