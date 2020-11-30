YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kolay cheesecake nasıl yapılır? Kolay cheesecake tarifi nedir? İşte kolay cheesecake yapımı ve cheesecake malzemeleri

Kolay cheesecake nasıl yapılır? Kolay cheesecake tarifi nedir? İşte kolay cheesecake yapımı ve cheesecake malzemeleri

Hande Öztürk Hande Öztürk 30.11.2020 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kolay cheesecake nasıl yapılır? Kolay cheesecake tarifi nedir? İşte kolay cheesecake yapımı ve cheesecake malzemeleri

Enfes lezzeti ve pratik tarifiyle kolay cheesecake özellikle aniden misafir geleceği zaman pek çok insan için adeta kurtarıcı oluyor. Fırın gerektirmeyen bu tarif ile kısa sürede tadına doyulmaz bir tatlı yapmak mümkün. Peki, kolay cheesecake nasıl yapılır? Kolay cheesecake tarifi nedir? İşte kolay cheesecake yapımı ve cheesecake malzemeleri…

Tadına doyulmaz tatlılar çoğu zaman meşakkatli tarifleri nedeniyle pek çok kişiyi hazırlamaktan alıkoyabiliyor. Ancak kolay cheesecake tarifi yemek yapma konusunda büyük hünerleri olmayanları bile usta bir pastacıya dönüştürecek bu tarif ile misafirlere tadına doyulmaz bir lezzet şöleni yaşatmak mümkün. Peki, pratik cheesecake tarifi ve kolay cheesecake yapımı ile ilgili detaylar...

Süt Helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi nedir? Muhteşem kıvamı ve enfes lezzetiyle süt helvası malzemeleri ve yapımıSüt Helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi nedir? Muhteşem kıvamı ve enfes lezzetiyle süt helvası malzemeleri ve yapımı

KOLAY CHEESECAKE MALZEMELERİ

  • 2 paket yulaflı bisküvi
  • 100 gram tereyağı
    Kreması için:
  • 2 paket krem şanti
  • 1 su bardağı kadar süt
  • 300 gram labne peyniri
    Üzeri için:
  • 350 gram çilek (isteğe göre farklı meyveler de kullanılabilir)
  • 6 çorba kaşığı kadar toz şeker
  • 1 su bardağı kadar su
  • Yarım çay bardağı kadar su
  • 3 kaşık nişasta

KOLAY CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Kolay cheesecake hazırlamak için ilk olarak yulaflı bisküviler robottan geçiriliyor. Tavada tereyağı eritiliyor ve bisküviler ile karıştırılıyor. Sonrasında karışım açılabilen kilitli kek kalıbının içerisine dökülüyor ve üstü bastırılarak düzleştiriliyor. Bu şekilde karışım bir süre buzdolabında dinlendiriliyor. Diğer yandan krem şanti koyu bir kıvam alana kadar süt ile karıştırılıyor. Devamında içerisine labne ekleniyor ve biraz daha karıştırılıyor.

Sonrasında dinlenmiş olan bisküvili karışım buzdolabından çıkarılıyor ve üstüne krem şantili karışım dökülüyor. Bir spatula yardımıyla karışım düzeltiliyor. Hazırlanan pasta yeniden dolaba konuluyor. Bu sırada sos hazırlamak üzere çilek, toz şeker ve su tencerenin içerisine alınıyor. Bu noktada çilek yerine farklı meyveler de tercih edilebiliyor. Ardından üstüne, suda çözdürülmüş olan nişasta ilave ediliyor. Meyveler yumuşayana kadar tencerede sos pişiriliyor. Sos kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılıyor ve bir süre soğuması için bekletiliyor.

Sos yeteri kadar soğuduğu zaman cheesecake buzdolabından çıkartılıyor ve sos tatlının üstüne dökülüyor. Bu işlemin ardından da tatlı yeniden buzdolabına kaldırılarak mümkünse 3 saat boyunca buzdolabında bekletiliyor. Hazır olduğunda kalıptan dikkatli bir şekilde çıkartılarak servis ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Bitmek tükenmek bilmiyor, kış boyunca içiliyor: Tükenmez içeceği tarifiBitmek tükenmek bilmiyor, kış boyunca içiliyor: Tükenmez içeceği tarifi
Mutluluğun formülü: Ev yapımı pizza tarifleriMutluluğun formülü: Ev yapımı pizza tarifleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü futbol yorumcusu rol alacak!

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü futbol yorumcusu rol alacak!

Tatlıses'in duygusal anları! Gözyaşlarına boğuldu

Tatlıses'in duygusal anları! Gözyaşlarına boğuldu

Minik yeşil neon bikinisiyle kıvrımlarını gösterdi

Minik yeşil neon bikinisiyle kıvrımlarını gösterdi

Mucize Doktor'a flaş transfer!

Mucize Doktor'a flaş transfer!

EDHO'da evlilik sürprizi!

EDHO'da evlilik sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi nedir? Elbasan tava nerenin yemeği? Elbasan tava malzemeleri ve yapılışı

Ziyafet sofralarının vazgeçilmezi: Elbasan tava tarifi

Süt Helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi nedir? Muhteşem kıvamı ve enfes lezzetiyle süt helvası malzemeleri ve yapımı

Kıvamı ve lezzetiyle dillere destan bir tatlı: Süt helvası tarifi

Tükenmez içeceği nasıl yapılır? Tükenmez içeceği nedir? İşte tükenmez içeceği tarifi ve malzemeleri

Bitmek tükenmek bilmiyor, kış boyunca içiliyor: Tükenmez içeceği tarifi

Usta şef olmanıza gerek yok! 5 malzemeli kolay bisküvili cheesecake kurabiye tarifi

Cheesecake tadında kurabiye için şef olmanıza gerek yok!

Muhteşem İmam bayıldı tarifi: MasterChef imam bayıldı tarifi nasıl yapılır?

Herkes karnıyarıkla karıştırıyor ama bunun tadı bambaşka!

Soğan dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı soğan dolması tarifi nedir? İşte MasterChef soğan dolması tarifi ve malzemeleri

MasterChef'te yapıldı! İşte soğan dolması tarifi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.