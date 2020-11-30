Kolay cheesecake nasıl yapılır? Kolay cheesecake tarifi nedir? İşte kolay cheesecake yapımı ve cheesecake malzemeleri

Tadına doyulmaz tatlılar çoğu zaman meşakkatli tarifleri nedeniyle pek çok kişiyi hazırlamaktan alıkoyabiliyor. Ancak kolay cheesecake tarifi yemek yapma konusunda büyük hünerleri olmayanları bile usta bir pastacıya dönüştürecek bu tarif ile misafirlere tadına doyulmaz bir lezzet şöleni yaşatmak mümkün. Peki, pratik cheesecake tarifi ve kolay cheesecake yapımı ile ilgili detaylar...

KOLAY CHEESECAKE MALZEMELERİ

2 paket yulaflı bisküvi

100 gram tereyağı

Kreması için:

2 paket krem şanti

1 su bardağı kadar süt

300 gram labne peyniri

Üzeri için:

350 gram çilek (isteğe göre farklı meyveler de kullanılabilir)

6 çorba kaşığı kadar toz şeker

1 su bardağı kadar su

Yarım çay bardağı kadar su

3 kaşık nişasta

KOLAY CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Kolay cheesecake hazırlamak için ilk olarak yulaflı bisküviler robottan geçiriliyor. Tavada tereyağı eritiliyor ve bisküviler ile karıştırılıyor. Sonrasında karışım açılabilen kilitli kek kalıbının içerisine dökülüyor ve üstü bastırılarak düzleştiriliyor. Bu şekilde karışım bir süre buzdolabında dinlendiriliyor. Diğer yandan krem şanti koyu bir kıvam alana kadar süt ile karıştırılıyor. Devamında içerisine labne ekleniyor ve biraz daha karıştırılıyor.

Sonrasında dinlenmiş olan bisküvili karışım buzdolabından çıkarılıyor ve üstüne krem şantili karışım dökülüyor. Bir spatula yardımıyla karışım düzeltiliyor. Hazırlanan pasta yeniden dolaba konuluyor. Bu sırada sos hazırlamak üzere çilek, toz şeker ve su tencerenin içerisine alınıyor. Bu noktada çilek yerine farklı meyveler de tercih edilebiliyor. Ardından üstüne, suda çözdürülmüş olan nişasta ilave ediliyor. Meyveler yumuşayana kadar tencerede sos pişiriliyor. Sos kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılıyor ve bir süre soğuması için bekletiliyor.

Sos yeteri kadar soğuduğu zaman cheesecake buzdolabından çıkartılıyor ve sos tatlının üstüne dökülüyor. Bu işlemin ardından da tatlı yeniden buzdolabına kaldırılarak mümkünse 3 saat boyunca buzdolabında bekletiliyor. Hazır olduğunda kalıptan dikkatli bir şekilde çıkartılarak servis ediliyor.

