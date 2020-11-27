Süt Helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi nedir? Muhteşem kıvamı ve enfes lezzetiyle süt helvası malzemeleri ve yapımı

Bursa’ya özgü en eşsiz lezzetlerden bir tanesi olan süt helvası damaklarda un ile sütün birleşiminden meydana gelen muhteşem bir tat bırakıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yeni bölümünde yapılan bu tatlıyla alakalı olarak televizyon izleyicileri Bursa süt helvası tarifi ile ilgili merak duymaya başladı. Şimdi izleyiciler süt helvası yapımı için araştırma içerisine girdi. İşte süt helvası tarifi ve merak edilen tüm detaylar...
Süt helvası Bursa ilinin en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Özel davetlerde ve verilen yemeklerde sıklıkla ikram edilen bu tatlı, pratik tarifiyle hızla hazırlanabilirken eşsiz lezzetiyle de damaklarda adeta bir şölen yaratıyor. Son dönemde televizyon programlarında yapılmasıyla süt helvası tatlısı da yeniden gündeme geldi. Tatlının yapımı için ilk olarak kullanılacak olan sütün yarısı bir tencerenin içerisine alınıyor ve içine şeker ekleniyor. Şeker iyice eriyene kadar ocakta pişiriliyor. Özellikle sütü kaynatmaya gerek olmuyor. Şeker eridikten sonra süt ocaktan alınıyor.
Ardından tencerenin içine geriye kalan süt ve yumurta sayısı ekleniyor. Tüm malzemeler iyice çırpılıyor ve soğuması için bir kenara bırakılıyor. Bu sırada bir tavanın içinde tereyağı eritiliyor. Erimiş olan tereyağının içine un ekleniyor. Un çok hafif pembeleşene kadar kavruluyor. Bu noktada unun kokusun çıkana kadar kavrulmuş olmasına özen göstermek gerekiyor. Gereğinden çok kavrulan unun kokusu da baskın olabiliyor. Lezzetli bir süt helvası yapılışı konusunda buna dikkat etmekte fayda var. Sonrasında kavrulan un da çok yavaş bir şekilde sütün içerisine ilave ediliyor.
Bu aşamada tatlının kıvam alması için sürekli karıştırmak gerekiyor. Böylece koyulaşması sağlanıyor. Ayrıca karışım kıvam alana kadar ocakta pişiriliyor. Yeterli kıvama geldikten sonra içine vanilya ilave ediliyor ve tatlı çok fazla pişmekten ocaktan alınıyor. Hazırlanan karışım ısıya dayanıklı olan cam kaplara ya da toprak kaselerin içerisine dökülüyor. Diğer yandan fırının yalnızca üst rafı yani ızgara kısmı ısınacak biçimde fırın 200 derecede ısıtılıyor. Tatlı önceden ısıtılmış bir fırının içinde 20 dakika boyunca ve yalnızca üstü kızarana kadar pişiriliyor. Afiyet olsun.
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