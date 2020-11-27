Süt Helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi nedir? Muhteşem kıvamı ve enfes lezzetiyle süt helvası malzemeleri ve yapımı

Bursa’ya özgü en eşsiz lezzetlerden bir tanesi olan süt helvası damaklarda un ile sütün birleşiminden meydana gelen muhteşem bir tat bırakıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yeni bölümünde yapılan bu tatlıyla alakalı olarak televizyon izleyicileri Bursa süt helvası tarifi ile ilgili merak duymaya başladı. Şimdi izleyiciler süt helvası yapımı için araştırma içerisine girdi. İşte süt helvası tarifi ve merak edilen tüm detaylar...

SÜT HELVASI MALZEMELERİ

100 gram tereyağı

1 su bardağı kadar un

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı kadar toz şeker

1 paket vanilya

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Süt helvası Bursa ilinin en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Özel davetlerde ve verilen yemeklerde sıklıkla ikram edilen bu tatlı, pratik tarifiyle hızla hazırlanabilirken eşsiz lezzetiyle de damaklarda adeta bir şölen yaratıyor. Son dönemde televizyon programlarında yapılmasıyla süt helvası tatlısı da yeniden gündeme geldi. Tatlının yapımı için ilk olarak kullanılacak olan sütün yarısı bir tencerenin içerisine alınıyor ve içine şeker ekleniyor. Şeker iyice eriyene kadar ocakta pişiriliyor. Özellikle sütü kaynatmaya gerek olmuyor. Şeker eridikten sonra süt ocaktan alınıyor.