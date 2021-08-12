Kolay kek tarifi arayanlara özel! Çikolatalı fincan kekin lezzetine aşık olacaksınız

Hemen hemen her evde bulunan malzemeleriyle beş çaylarının vazgeçilmezi olan kolay kek tarifi kuşkusuz 'yapamam' diyeni mutfağa sokuyor. Mutfak becerilerinizi zorlamayacak bu kek tarifi sizin ve misafirlerinizin favorisi olacak. Şimdiden afiyet olsun.

ÇİKOLATALI FİNCAN KEK TARİFİ

Tatlı krizi yaşıyorsunuz ancak kalorili bir şeyler yemek istemiyorsanız bu tarif tam size göre. Küçük porsiyonlarda adeta bir lezzet şöleni sunan bu kek tarifini bir kez denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz.

MALZEMELER

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı tohum yağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

1 paket vanilya

1/2 muz

1 yemek kaşığı kakao tozu

HAZIRLANIŞI

Tüm kuru malzemeleri büyük bir kupada birleştirin. Süt, yumurta ve tohum yağını ekleyin ve iyice karıştırın. Muzu küçük parçalar halinde kesin ve hamura ekleyin. 7 ila 10 dakika mikrodalga fırında pişirin. Servis yapmadan önce keki biraz soğumaya bırakın.



