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Bomba üstüne bomba! Brad Pitt ve Lady Gaga’lı Bullet Train kadrosu genişliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 07:51 | Son Güncelleme:
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Bomba üstüne bomba! Brad Pitt ve Lady Gaga’lı Bullet Train kadrosu genişliyor

Şimdiden dikkat çekici kadrosuyla beklentileri yükselten Bullet Train kadrosu genişlemeye devam ediyor. Aksiyon filminin kadrosuna Lady Gaga’dan sonra deneyimli aktör Hiroyuki Sanada katılmaya hazırlanıyor.

Bullet Train’in yıldızlarla dolu kadrosuna bir yıldız daha ekleniyor. Deneyimli Japon aktör Hiroyuki Sanada aksiyon yapımı Bullet Train’de boy gösterecek.

Filmde Brad Pitt ve Lady Gaga’nın yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka ve Andrew Koji, daha önce adı duyurulan diğer oyuncular arasında bulunuyor.

BULLET TRAİN İLK BİLGİLER

Zak Olkewicz tarafından yazılacak olan senaryoyu, Hobbs & Shaw, Deadpool ve Atomic Blonde filmlerinin yönetmeni ve John Wick filminin yardımcı yönetmeni David Leitch yönetecek. Film, çok satan yazar Kotaro Isaka'nın Japon romanı Maria Beetle'a dayanıyor.

Sanada, kısa süre önce Zack Snyder’in "Army of the Dead" filminin çekimlerini bitirdi. Diğer yeni projeleri arasında James Wan ve Todd Garner’ın ortaya çıkardığı ve yine çekimleri tamamlanan fantastik aksiyon "Mortal Kombat" yer alıyor. Daha sonra, Andrew Levitas'ın "Minamata"sında Johnny Depp'le birlikte rol alacak. Diğer çalışmaları arasında HBO yapımı Westworld, Avengers: Endgame ve uluslararası film dalında Oscar aday adayı olanThe Twilight Samurai yer alıyor.

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