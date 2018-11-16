Kolay pasta tarifleri: En kolay ve en pratik çeşitli pasta tarifleri (Videolu anlatım)

Kolay pasta tarifleri, tatlı krizini çözecek birçok pasta tarifi içermektedir. Özel günlerin baş tacı olan pasta, meyvelisi, çikolatalısı ve değişik malzemeleri ile çok farklı çeşitleri vardır. Kolay pasta tarifleri ile birbirinden farklı pastayı kolaylıkla evinizde az malzeme ile yapabilirsiniz. Fazla vaktiniz yok ise haberimizdeki pişirmeye gerek kalmadan yapılan kolay pasta tariflerine bakabilirsiniz. İşte videoları ile birlikte çeşitli kolay pasta tarifleri... KOLAY PASTA TARİFLERİ Kolay pasta tarifleri içinde sizlere özel birkaç örnek pasta tarifi hazırladık. Tarifler size fikir vermek için. Sonrasında zevkinize göre istediğiniz şekilde, farklı malzemeler ile çeşitli pastalar üretebilirsiniz. Daha çok fikir vermesi ve tariflerden yararlanmak için haberin devamında yer alan kartlardan faydalanabilirsiniz. KALPLİ KOLAY PASTA TARİFİ Sevdikleriniz ve kendiniz için yapımı kolay ve kalp şeklindeki 6 kişilik pasta için gerekli malzemeler şöyle; Malzeme Listesi 1 paket pasta kreması 1,5 çay bardağı süt 1 adet pasta tabanı göz kararı pasta süsü

1/2 yemek kaşığı tereyağı YAPILIŞI İlk olarak pasta kreması yaparak başlıyoruz. Bunun için krema tozunu, 1,5 çay bardağı süt ile karıştırıyoruz. Sonrasında tereyağı ekleyerek kıvamını bulana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamını şöyle anlayabiliriz: sallayınca kaşıktan zor dökülüyor olması gerekir. Kremayı hazırladıktan sonra pasta tabanına kalp şeklini vermeye geldi sıra. Bunun için kek tabanından kare ve yuvarlak kalıplar çıkarmamız lazım. Yuvarlak kek kalıplarını ikiye bölerek kare kek kalıplarının iki kenarına koyarak kalp elde etmeye çalışınız. Bunun için aşağıdaki fotoğraftan yardım alabilirsiniz. Kalp şeklini elde ettikten sonra pasta kremasını üzerine sürerek pasta süsü ve/veya meyveler ile süsleyebilirsiniz. MUZLU VE PUDİNGLİ KOLAY PASTA TARİFİ Muzlu pastanın yeri her zaman ayrıdır. Puding ve hazır pasta tabanı ile kolay bir şekilde muzlu pasta yapabilirsiniz. İşte gereken malzemeler ve yapılışı... Malzeme Listesi 2 adet kakaolu pasta tabanı 2 adet muz 1 paket vanilyalı puding 1 paket çikolata sosu Hindistan cevizi (süslemek için)

YAPILIŞI İlk olarak çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosunu kısık ateşte puding kıvamına gelene kadar pişirelim. Sonrasında buzdolabı poşeti içine alarak ağzını sıkıya bağlayalım ve yarım saat buzlukta bekletelim. Daha sonra pudingi yapalım. Bunun için puding paketi üzerindeki tariften faydalanabiliriz. Sonrasında pasta tabanının enlemesine ikiye bölünüz. Alta koyacağımız tabanı yarım çay bardağı süt ile ıslatın. Sonrasında hazırladığımız pudingi pasta tabanının ilk katına sürelim. Muzları ince ince doğradıktan sonra sürdüğümüz pudingin üzerine yerleştirelim. Aynı işlemi diğer pasta tabanı ile de yapalım. Son olarak buzdolabına soğuması için bıraktığımızı çikolata sosunu alarak poşetin ucunda küçük bir delik açalım ve pastanın üzerinde bu şekilde gezdirin. Ve bu şekilde 45 dakika kadar buzdolabında bekletelim. Servis ederken üzerine isterseniz Hindistan cevizi isterseniz Antep fıstığı ya da meyve dilimleri ekleyebilirsiniz. FRAMBUAZLI KEDİ DİLLİ KOLAY PASTA TARİFİ Kedi dili ile yarım saat içinde hazırlayacağımız bu pastada frambuaz ve sonrasında süsleme için kullanılan böğürtleni değiştirerek farklı bir tat elde edebilirsiniz. Tahmini on kişilik kolay pasta için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi 1 lt süt 4 yemek kaşığı un 5 yemek kaşığı nişasta 2 adet yumurta sarısı 1 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 350 gr mascarpone peyniri 1 paket kedi dili pudra şekeri 2 kase frambuaz göz kararı böğürtlen YAPILIŞI Pastanın yapımına kremayı hazırlayarak başlıyoruz. Bir tencerede süt, şeker, nişasta, un, mascarpone peyniri ve yumurtaları karıştırıyoruz. Malzemeler tamamen içiçe geçene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Hazır olan kremayı soğuması için bir kenara alıyoruz. Sonrasında frambuaz ile pudra şekerini karıştırıyoruz. Daha sonra pastamızın en alt katını kaplayacak şekilde krema, üzerine parçalara ayırdığımız kedi dili ve üzerine de frambuaz sosunu ekliyoruz. Malzemeler bitene kadar bu şekilde sıra ile devam ediyoruz. Pastamız hazır. Üzerini de böğürtlenler ile süsleme yapıyoruz. Pasta bittikten sonra bir saat kadar buz dolabında dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır. YAPIMI ÇOK KOLAY PUF PASTA TARİFİ (10-12 Kişilik - 25 dakika) Malzemeler:

4 adet yumurta 2 su bardağı şeker 3 yemek kaşığı kakao