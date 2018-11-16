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Kolay pasta tarifleri: En kolay ve en pratik çeşitli pasta tarifleri (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 16.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Kolay pasta tarifleri ile birbirinden değişik çeşitli renklerde ve tatlarda pastaları kolayca yapabilirsiniz. Özellikle doğum günü, yıldönümü gibi özel günlerde yapmayı tercih ettiğimiz fakat bazen sırf canımız çektiği için ve tatlı krizinini bastırmak yaptığımız pastanın birçok çeşidi vardır. Bu kolay pasta tariflerinden bir derleme hazırladık. Videolu anlatımı ve püf noktaları ile kolay pasta tarifleri haberimizde.

Kolay pasta tarifleri: En kolay ve en pratik çeşitli pasta tarifleri (Videolu anlatım)

Kolay pasta tarifleri, tatlı krizini çözecek birçok pasta tarifi içermektedir. Özel günlerin baş tacı olan pasta, meyvelisi, çikolatalısı ve değişik malzemeleri ile çok farklı çeşitleri vardır. Kolay pasta tarifleri ile birbirinden farklı pastayı kolaylıkla evinizde az malzeme ile yapabilirsiniz. Fazla vaktiniz yok ise haberimizdeki pişirmeye gerek kalmadan yapılan kolay pasta tariflerine bakabilirsiniz. İşte videoları ile birlikte çeşitli kolay pasta tarifleri...

KOLAY PASTA TARİFLERİ

Kolay pasta tarifleri içinde sizlere özel birkaç örnek pasta tarifi hazırladık. Tarifler size fikir vermek için. Sonrasında zevkinize göre istediğiniz şekilde, farklı malzemeler ile çeşitli pastalar üretebilirsiniz. Daha çok fikir vermesi ve tariflerden yararlanmak için haberin devamında yer alan kartlardan faydalanabilirsiniz.

kolay-pasta-tarifleri

KALPLİ KOLAY PASTA TARİFİ

Sevdikleriniz ve kendiniz için yapımı kolay ve kalp şeklindeki 6 kişilik pasta için gerekli malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

1 paket pasta kreması

1,5 çay bardağı süt

1 adet pasta tabanı

göz kararı pasta süsü

1/2 yemek kaşığı tereyağı

kolay-pasta-tarifleri

YAPILIŞI

İlk olarak pasta kreması yaparak başlıyoruz. Bunun için krema tozunu, 1,5 çay bardağı süt ile karıştırıyoruz. Sonrasında tereyağı ekleyerek kıvamını bulana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamını şöyle anlayabiliriz: sallayınca kaşıktan zor dökülüyor olması gerekir.

Kremayı hazırladıktan sonra pasta tabanına kalp şeklini vermeye geldi sıra. Bunun için kek tabanından kare ve yuvarlak kalıplar çıkarmamız lazım. Yuvarlak kek kalıplarını ikiye bölerek kare kek kalıplarının iki kenarına koyarak kalp elde etmeye çalışınız. Bunun için aşağıdaki fotoğraftan yardım alabilirsiniz.

kolay-pasta-tarifleri

Kalp şeklini elde ettikten sonra pasta kremasını üzerine sürerek pasta süsü ve/veya meyveler ile süsleyebilirsiniz.

MUZLU VE PUDİNGLİ KOLAY PASTA TARİFİ

Muzlu pastanın yeri her zaman ayrıdır. Puding ve hazır pasta tabanı ile kolay bir şekilde muzlu pasta yapabilirsiniz. İşte gereken malzemeler ve yapılışı...

Malzeme Listesi

2 adet kakaolu pasta tabanı

2 adet muz

1 paket vanilyalı puding

1 paket çikolata sosu

Hindistan cevizi (süslemek için)

YAPILIŞI

İlk olarak çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosunu kısık ateşte puding kıvamına gelene kadar pişirelim. Sonrasında buzdolabı poşeti içine alarak ağzını sıkıya bağlayalım ve yarım saat buzlukta bekletelim.

Daha sonra pudingi yapalım. Bunun için puding paketi üzerindeki tariften faydalanabiliriz. Sonrasında pasta tabanının enlemesine ikiye bölünüz. Alta koyacağımız tabanı yarım çay bardağı süt ile ıslatın. Sonrasında hazırladığımız pudingi pasta tabanının ilk katına sürelim. Muzları ince ince doğradıktan sonra sürdüğümüz pudingin üzerine yerleştirelim. Aynı işlemi diğer pasta tabanı ile de yapalım.

Son olarak buzdolabına soğuması için bıraktığımızı çikolata sosunu alarak poşetin ucunda küçük bir delik açalım ve pastanın üzerinde bu şekilde gezdirin. Ve bu şekilde 45 dakika kadar buzdolabında bekletelim. Servis ederken üzerine isterseniz Hindistan cevizi isterseniz Antep fıstığı ya da meyve dilimleri ekleyebilirsiniz.

kolay-pasta-tarifleri

FRAMBUAZLI KEDİ DİLLİ KOLAY PASTA TARİFİ

Kedi dili ile yarım saat içinde hazırlayacağımız bu pastada frambuaz ve sonrasında süsleme için kullanılan böğürtleni değiştirerek farklı bir tat elde edebilirsiniz. Tahmini on kişilik kolay pasta için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı nişasta

2 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

350 gr mascarpone peyniri

1 paket kedi dili

pudra şekeri

2 kase frambuaz

göz kararı böğürtlen

kolay-pasta-tarifleri

YAPILIŞI

Pastanın yapımına kremayı hazırlayarak başlıyoruz. Bir tencerede süt, şeker, nişasta, un, mascarpone peyniri ve yumurtaları karıştırıyoruz. Malzemeler tamamen içiçe geçene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Hazır olan kremayı soğuması için bir kenara alıyoruz.

Sonrasında frambuaz ile pudra şekerini karıştırıyoruz. Daha sonra pastamızın en alt katını kaplayacak şekilde krema, üzerine parçalara ayırdığımız kedi dili ve üzerine de frambuaz sosunu ekliyoruz. Malzemeler bitene kadar bu şekilde sıra ile devam ediyoruz. Pastamız hazır. Üzerini de böğürtlenler ile süsleme yapıyoruz. Pasta bittikten sonra bir saat kadar buz dolabında dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır.

YAPIMI ÇOK KOLAY PUF PASTA TARİFİ

(10-12 Kişilik - 25 dakika)

Malzemeler:
4 adet yumurta

2 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Krema Malzemeleri:

75 gr tereyeğı

Yarım su bardağı un

Yarım kaşık nişasta

1 su bardağından biraz eksik şeker

1 paket vanilya

Yarım lt süt

Süslemek İçin:

2 adet muz

Soğuk süt

Hindistan cevizi

YAPILIŞI

İlk olarak pasta kekini yapmaya başlıyoruz. Bunun için gerekli tüm malzemeleri bir kaba koyduktan sonra mikser ile iyice çırpın. Sonrasında kek kalıbı içine koyarak 175 derecede pişirin. Pasta keki pişerken kremaya başlayabiliriz. Orta büyüklükte bir tencere içine margarini, unu ve nişastayı koyun. Bu karışımı, unun kokusu gidene kadar kavurun. Sonrasında krema için diğer malzemeleri de ilav ederek kıvamı gelene kadar karıştırın. Krema hazır olunca soğuması için bir kenara alabiliriz.

Pasta keki piştikten sonra fırında çıkararak bir müddet soğuması için bekletelim. Biraz ılıyan keki çay bardağı yardımı ile yuvarlak parçalar halinde bölelim. Kalan parçaları da blenderda öğütelim.

Yuvarlak olarak kestiğimiz keklerin hepsinin tek tek süt dolu kabın içine batırın. Sonra kaptan çıkarıp üzerine muz parçaları koyun. Ve üzerlerine krema sürün. Sonra öğüttümüz kek parçalarına bu kekleri üstünü kaplayacak şekilde bastıralım. Böylece puf pastalarınız hazır olmuş olacak.

Püf noktası: Hazırladığımız puf pastalarını buzdolabından bir süre bekletmek tam kıvamına gelmesini ve daha lezzetli olmasını sağlar. Üzerine Hindistan cevizi ile veya keyfinize göre süsleme yapabilirsiniz.

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