Kolay tiramisu tarifi

Mascorpone peyniri ve likör ile hazırlanan İtalyan pastası tiramisuyu, pratik bir hale getirmek için malzemelerinde ufak değişiklikler yaptık. Elbette orijinal tiramisu tarifinin yerini tutmuyor ama kolay tiramisu tarifimiz de pek lezzetli oluyor doğrusu...

MALZEMELER

Bir adet pandispanya keki

2,5 bardak süt

Bir paket labne peyniri

Bir adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

Yarım bardak sıcak su

Bir yemek kaşığı granül kahve

Üzeri için: Kakao

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencerenin içine sütü ve şekeri ekleyin. Şekeri sütün içinde mikser yardımıyla eriyene kadar çırpın.

Şeker eridikten sonra içine yumurtayı kırın ve karıştırın.

Ardından içine unu ilave edin ve ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldikten sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içine labne peynirini ekleyin ve mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Pandispanyaı ıslatmak için granül kahveyi sıcak suda eritin.

Servis tabağına pandispanya kekinin bir katını alın ve kahvenin yarısı ile her yerini eşit bir şekilde ıslatın.

Kekin üzerine kremanın yarısını yayın. Diğer pandispanyayı da kalan kahveyle ıslattıktan sonra ikinci katı muhallebinin üzerine kapatın.

Kalan kremayla pastanın üzerini sıvayın.

Kakaoyu pastanın üzerine süzgeç yardımıyla serpin.

Buzdolabında pastayı bir gün dinlendirin

Afiyet olsun.

