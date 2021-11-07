Diş ipiyle bile kesiliyormuş! Hızınıza hız katacak pasta ve kek dilimleme yöntemleri

Özel günlerinizin ve ikramlarınızın baş tacı olan pastaları dilimlemek, sandığınızdan çok daha fazla özen ve dikkat istiyor. Neyse ki pastaların ve keklerin şeklini bozmadan pratik bir şekilde dilimlemek ve misafirlerinize eşit olarak pay etmek için bazı yöntemler var. Gelin, bu işin püf noktalarına hep birlikte göz atalım.

MUTFAK MATEMATİK GEREKTİRİR

Yuvarlak pastaları üçgen şekilde kesmek, pasta az kişiye servis edilecekse ziyan olmasına yol açabilir. Çok kişiye dağıtacaksanız da kalabalık misafirlere pasta yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda farklı bir yöntem deneyebilirsiniz.

İlk olarak yuvarlak pastanızı ortadan ikiye kesin.

Ardından bu kesime paralel kesimler yaparak pastanızı dikine dilimleyin.

Bu ince ve uzun, şerit halindeki dilimleri istediğiniz kadar parçaya bölerek pratik zekanızı ve marifetinizi konuşturabilirsiniz.

İPLE PASTA KESMEK Mİ?

Bazen pasta ve kekleri bıçakla kesmek çok kolay olmuyor. Hem pastayı kesmeye çalışırken uygulanan basınçtan dolayı pasta dağılıyor hem de bıçak yüzeyi kirlendiği için sonraki kullanımda üzerindeki kalıntılar pastanın görüntüsünü bozabiliyor.

Böyle durumlarda diş ipi veya dikiş ipliği yardımı ile kolay bir şekilde pasta dilimleyebilir ya da keklerinizi ortadan ikiye bölebilirsiniz.

Örneğin; yuvarlak bir pasta dilimleyecekseniz, öncelikle diş ipini gerdirip tıpkı bir bıçak gibi ve yukarıdan aşağıya doğru pastanın tam ortasına bastırın.

Sonrasında istediğiniz dilim sayısı kadar ve eşit boyutta olacak şekilde bu işlemi tekrarlamaya devam edin. Bu pratik yöntem pastanın görüntüsüne en ufak bir zarar vermeyecek.

PASTA "KADEHLEMEYE" NE DERSİNİZ?

Eğer çok keyifli bir arkadaş ortamındaysanız ve samimiyetinize biraz da eğlence katmak istiyorsanız, bu yöntem tam da size göre! Son zamanlarda popüler hale gelen ve havalı görülen bu yöntem, sizi ortamların aranılan insanı yapacak!

Şöyle ki, içkinizi alıyor ve tadını çıkararak bitiriyorsunuz. Fakat kadehinizi hemen kenara koymuyorsunuz.

Kutlama sonunda gelen pastayı ayrı ayrı tabaklara servis etmek yerine herkes pastaya kadehini daldırıyor ve kendi porsiyonunu dilediği gibi ayarlayabiliyor! Geriye ise eğlenceli bir anı ve bol bol kahkaha kalıyor.

