Kart zıt anlamlısı nedir? Kart kelimesinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumuna göre “kart” kelimesi düzgün kesilmiş karton kâğıt anlamıdır. Ancak kart kelimesinin en yaygın kullanım şekli tazeliğini kaybetmiş yiyecek, eski, gençlik yıllarını geride bırakmış kişi anlamında kullanılıyor. Genelde “kartlaşan” meyve veya halk arasında argo sayılabilecek “kartoloz” yani yaşlanmış kimse gibi kullanımları örnek gösterilebilir. Ancak kart kelimesi sesteş bir kelimedir ve tazeliğini yitirmiş anlamında kullanılan kart ile karton kâğıt anlamında kullanılan kart farklıdır. En sık kullanılan kart kelimesi "Gençliği ve körpeliği kalmamış" anlamındadır.

Bir diğer kart kelimesi ise "Düzgün kesilmiş ince karton parçası" anlamında kullanılmakla birlikte bu anlam doğrultusunda farklı anlamlara da sahiptir. Kart kelimesinin anlamları:

Kartvizit

Kartpostal

Bazı yerlere girmek veya bazı şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge

Oyun kâğıdı

Fotoğrafçılıkta 9x12 santimetre boyutlarındaki resim

Telefonlara takılan, iletişimi sağlamak için gerekli bilgilerin yüklendiği parçacık

Genellikle parasal işlemlerde çok amaçlı olarak kullanılan manyetik özelliği olan plastik nesne

Kart kelimesinin zıt anlamı nedir?

Birbirlerinin tersini ifade eden karşıt anlamlara sahip olan kelimeler, birbirlerinin zıt anlamlıları olarak kabul edilir. Kelimelerin kullanım alanı açısından anlamları değiştiği gibi zıt anlamları da değişir. Bazı kelimelerin zıt anlamı bulunmasa da kart zıt anlamlısı olan bir kelimedir. Tazeliğini kaybetmiş, eskimiş veya gençlik yıllarını geride bırakan kişi anlamında kartın zıt anlamlısı bulunur. Kart kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Körpe

Körpe, genellikle yeni filizlenmeye başlamış olan tüm bitkiler için kullanılan bir kelimedir. Kelimenin TDK'ye göre anlamı tazedir. Kart kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük körpe, bitki ve meyveler için kullanıldığı gibi insanlar için de kullanılabilir.

Kartın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlılar, günlük hayatta kelimelerin doğru kullanımı açısından öğrenilmesi gereken bir konudur. Anlam bakımından karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için ilk olarak o kelimenin esas anlamını bilmek gerekiyor. Kartın zıt anlamlısı olan kelime ise körpedir. Kart kelimesinin zıt anlamı olan körpe kelimesiyle ilgili örnek cümleler: