EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Kart zıt anlamlısı nedir? Kart kelimesinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kart zıt anlamlısı nedir? Kart kelimesinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeyi düzgün kullanmak, doğru kelimelerle doğru cümleleri kurmak anlamına gelir. Bir dili konuşurken kullanılan kelimelerin anlamlarını, çağrışımlarını ve zıt anlamlıları bilinmiyorsa bu durum yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Türkçeyi doğru kullanmak, konuşma bozukluklarını önlemek, insanların kendilerini doğru ve anlaşılabilir ifade edebilmeleri için aynı zamanda zıt anlamlı kelimeleri de bilmek gerekiyor. Peki, kart kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Kart zıt anlamlısı nedir? Kart kelimesinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumuna göre “kart” kelimesi düzgün kesilmiş karton kâğıt anlamıdır. Ancak kart kelimesinin en yaygın kullanım şekli tazeliğini kaybetmiş yiyecek, eski, gençlik yıllarını geride bırakmış kişi anlamında kullanılıyor. Genelde “kartlaşan” meyve veya halk arasında argo sayılabilecek “kartoloz” yani yaşlanmış kimse gibi kullanımları örnek gösterilebilir. Ancak kart kelimesi sesteş bir kelimedir ve tazeliğini yitirmiş anlamında kullanılan kart ile karton kâğıt anlamında kullanılan kart farklıdır. En sık kullanılan kart kelimesi "Gençliği ve körpeliği kalmamış" anlamındadır.

Bir diğer kart kelimesi ise "Düzgün kesilmiş ince karton parçası" anlamında kullanılmakla birlikte bu anlam doğrultusunda farklı anlamlara da sahiptir. Kart kelimesinin anlamları:

  • Kartvizit
  • Kartpostal
  • Bazı yerlere girmek veya bazı şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge
  • Oyun kâğıdı
  • Fotoğrafçılıkta 9x12 santimetre boyutlarındaki resim
  • Telefonlara takılan, iletişimi sağlamak için gerekli bilgilerin yüklendiği parçacık
  • Genellikle parasal işlemlerde çok amaçlı olarak kullanılan manyetik özelliği olan plastik nesne
Kara zıt anlamlısı nedir? Kara zıt anlamlısı nedir?

Kart kelimesinin zıt anlamı nedir?

Birbirlerinin tersini ifade eden karşıt anlamlara sahip olan kelimeler, birbirlerinin zıt anlamlıları olarak kabul edilir. Kelimelerin kullanım alanı açısından anlamları değiştiği gibi zıt anlamları da değişir. Bazı kelimelerin zıt anlamı bulunmasa da kart zıt anlamlısı olan bir kelimedir. Tazeliğini kaybetmiş, eskimiş veya gençlik yıllarını geride bırakan kişi anlamında kartın zıt anlamlısı bulunur. Kart kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Körpe

Körpe, genellikle yeni filizlenmeye başlamış olan tüm bitkiler için kullanılan bir kelimedir. Kelimenin TDK'ye göre anlamı tazedir. Kart kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük körpe, bitki ve meyveler için kullanıldığı gibi insanlar için de kullanılabilir.

Teklik zıt anlamlısı nedir? Teklik zıt anlamlısı nedir?

Kartın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlılar, günlük hayatta kelimelerin doğru kullanımı açısından öğrenilmesi gereken bir konudur. Anlam bakımından karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için ilk olarak o kelimenin esas anlamını bilmek gerekiyor. Kartın zıt anlamlısı olan kelime ise körpedir. Kart kelimesinin zıt anlamı olan körpe kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Henüz körpe bir genç olduğu için her şeyi anlayamıyor.
  • Erikler körpe olduğu biraz ekşi olabilir.
  • Henüz daha eskimemiş, körpeydi.
  • Bahçedeki hayvanlar büyümemiş henüz körpeydiler.
  • Bahçemdeki körpe bitkileri çocuklar ezmiş.
Taze zıt anlamlısı nedir? Taze zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İri zıt anlamlısı nedir?İri zıt anlamlısı nedir?
Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi nasıl alınır?
Anahtar Kelimeler:
kart zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

Tavan zıt anlamlısı nedir?

Tavan zıt anlamlısı nedir?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.