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Kıt zıt anlamlısı nedir? Kıt kelimesinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşurken ve yazarken Türkçeyi düzgün kullanmak için kelimelerin anlamlarını ve bağlamlarını iyi bilmek gerekir. Kullanılan kelimelerin anlamlarını, çağrışımlarını, eş ve zıt anlamlıları yanlış kullanmak anlatım bozukluğuna yol açabilir. Arapça kökenli olan kıt kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları incelediğinde bir şeyin az veya hiç olmadığını ifade ettiği görülür. Peki, kıt kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Kıt zıt anlamlısı nedir? Kıt kelimesinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıt kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ḳaḥṭ" kelimesinden alıntılanan ve Türkçeleşerek "kıt" hâlini alan kelime çeşitli deyimlerde de kendisine yer bulmuştur. Bununla birlikte kıt kelimesi zıt anlamı bulunan bir kelimedir. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için ilk olarak o kelimenin esas anlamını bilmek gerekiyor. Kelimelerin anlamlarını incelemek, kelimelerin doğru kullanımı ve anlaşılması için önemlidir. Kıt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • İhtiyaca yetmeyecek kadar az
  • Az, yetersiz duygu, söz vb.

Kıt kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Bu ay paramız kıt, tutumlu olmamız gerekiyor.
  • O çok konuşmaz, aklı kıt biridir.
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Kıt kelimesinin zıt anlamı nedir?

Anlam açısından birbirine karşıt durumları ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Dili doğru kullanmak, anlatım bozukluğunu önlemek ve doğru bir ifade sağlamak için kelimelerin anlamlarının bilinmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ifadeleri güçlendirmek ve daha akıcı bir hâl alması için eş ve zıt anlamlı kelimeleri bilmek de önemlidir. Türkçede her kelimenin zıt anlamını karşılayan bir kelime bulunmaz. Zıt anlamı olan kelimeler, genellikle az, çok, sıcak gibi sıfat görevindeki kelimelerdir. Kıt zıt anlamlısı bulunan bir kelimedir. Kıt kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Bol

Kıtın zıt anlamlısı olarak kullanılan bol kelimesi, madde bakımında “fazla” veya “yeterli” olma durumunu ifade eden bir sözcüktür. Kıt kelimesi pek çok farklı cümlede anlamı dâhilinde çok fazla kullanılmasa da kıtın zıt anlamlısı oldukça çok kullanılır.

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Kıtın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birbirine karşıt anlamda bulunan kıt ve bol kelimelerinin cümle içerisindeki kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir:

  • O kadar açlığa tabağını bu kadar bol doldurması gayet normal.
  • Biz küçükken oyuncak seçeneğimiz çok boldu.
  • Yeni yaşında bolluk ve bereket diliyorum.
  • Pazarda meyve çok boldu ama yine de hep aldıklarından almış.
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