Sıcak zıt anlamlısı nedir? Sıcağın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıcak kelimesi günlük konuşma dilinde karşımıza çıkan en sık sözcüklerden biridir. Birçok farklı alanda bu sözcük kullanılmaktadır. Ayrıca sıcak sözcüğü karşıt anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer alır. Sıcak kelimesi Türkçe bir sözcüktür. Türkçe “issi” kelimesinden “+çAk” son ekiyle çoğaltılmıştır. Sıcak sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılsa da bazı durumlarda isim ya da zarf görevinde de kullanımı mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar şu şekildedir:

(Sıfat) Isısı yakmayacak düzeyde olan

(Sıfat) Isısı aşırı yüksek derece olan, fazla ısınmış

(İsim) Havanın aşırı ısınması, hararet, ateş

(İsim) Sıcak ortam

(İsim) Halk ağzında hamam

(Mecaz) Samimi, içten, dost canlısı

Ayrıca sıcak sözcüğünün içerisinde geçtiği “sıcak çekme", "sıcak para", "sıcak yastık", "sıcakkanlı", "sıcağı sıcağına", "cehennem sıcağı", "ara sıcak", "sıcak renkler", "kanı sıcak” gibi birleşik kelimeler vardır. Bunun yanı sıra “sıcak basmak", "sıcak yüz göstermek", "sıcak bakmak", "sıcak olmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Sıcak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıcak kelimesi birçok farklı anlamda kullanılan sözcüklerden biridir. Günlük yaşantımızda en sık karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Herhangi bir nesnenin aşırı ısı verdiğini, bulunduğumuz bir ortamın ısınının yüksek olduğunu, yeni tanıdığımız birinin çok içten yaklaşımını belirtmek için sıcak kelimesini kullanırız. Sıcak sözcüğü karşıt anlamlı karşılığı bulunan kelimelerden biridir. Sıcak zıt anlamlısı olan sözcük:

Soğuk

Sıcak ve soğuk kelimeleri mana açısından birbirine terstir. Bu yüzden sıcak kelimesinin anlamca tam aksini ifade ederken soğuk kelimesinden yararlanırız. Soğuk sözcüğü de en az sıcak kelimesi kadar çok fazla kullanılmaktadır. Soğuk kelimesi, "Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren" anlam doğrultusunda sıcağın zıt anlamlısıdır.

Sıcağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersi iki manayı belirten kelimeleri kapsamaktadır. Sıcak kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: