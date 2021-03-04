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Kölelerine işkence eden tarihin en acımasız seri katili:Madame Delphine Lalaurie

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Kölelerine işkence eden tarihin en acımasız seri katili:Madame Delphine Lalaurie

Korku filmleri ve hikayeleri arkadaş ortamının en vazgeçilmez eğlencesidir. Hele ki elektrikler kesildiğinde mutlaka kendi başına veya bir yakının başına gelen korkunç hikayeleri anlatan bir kişi çıkar. Korku hikayelerinin zaman zaman faydalandığı bir kaynak var. Bu da tarihin en acımasız seri katilleri... Sizler için tarihin en ünlü kadın seri katillerinden biri olan Madame Delphine Lalaurie’nin hayatını araştırdık.

Madame Delphine Lalaurie tarihinin en bilinen seri katillerinden biridir. Ancak çok tanınmasının sebebi işlediği cinayetlerin sayısı değil, işleme biçimidir. Çünkü seri katil kurbanlarını öldürmeden öncesinde onlara acımasızca işkence yapıyordu. Kurbanlarını sahip olduğu kölelerden seçen Madame Delphine Lalaurie, onları kırbaçlayarak kemiklerini kırıyordu. Üstelik bundan hastalık derecesinde zevk alıyordu. İşte Madame Delphine Lalaurie’nin kan donduran hayat hikayesi...

Madame Delphine Lalaurie 19 Mart 1787 tarihinde New Orleans’ta dünyaya geldi. Sıcak bir aile ortamında büyüyen Lalaurie’nin dört kardeşi vardı. Oldukça iyi bir eğitim alan Lalaurie, 13 yaşındayken üst düzey bir kraliyet memuru olan Don Ramon ile evlendi. Aradan bir yıl geçtikten sonra hamile kaldı. 1804 yılında eşinin Madrid’e geri dönmek zorunda kalmasıyla birlikte seyahate çıktılar. Ancak Don Ramon Madrid’te giderken Havana’da aniden öldü. Delphine kocasının ölümünden birkaç gün sonra kızını dünyaya getirdi ve New Orleans’a geri döndü. İlk kocasının ölümünden 4 yıl geçtikten sonra 1808’de önde gelen bir bankacı, tüccar, avukat ve yasa koyucu olan Jean Blanque ile evlendi. Bu evlilikten dört tane çocuğu oldu. Fakat kocası 1816 yılında esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti.

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Madame Delphine Lalaurie ikinci eşinin vefatından sonra beş çocuğuyla bir başına kaldı. 1825 yılında kendisinden yaşça küçük olan doktor Leonard Louis Nicolas Lalaurie ile evlendi. Yeni eşiyle beraber 1140 numaralı bir evde yaşamaya başladılar. Delphine’nin ölümle biten evlilikleri onu psikolojik olarak etkilemişti. Oldukça zengin olan Delphine, rahatlamak ve stres atmak için evinde sık sık partiler ve yemekler düzenliyordu.

Madame Delphine Lalaurie çevresindeki insanlar tarafından sevilen bir kadındı. Ayrıca şiddet yanlısı olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyordu. Ancak bir gün evinde vereceği bir yemek öncesinde her şey değişti. 12 yaşındaki kölesi onun saçlarını tararken canını yaktı. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen Delphine, genç kölesini ölünceye dek kırbaçladı. Elbette bunun bir cezası oldu. Ancak Delphine sosyetik bir kadındı ve sözü geçen tanıdıkları vardı. Bu nedenle çok küçük bir ceza aldı ve sadece 300 dolar ödedi.

Delphine iyi bir cerrah olan eşinin ameliyatlarını izlemekten büyük keyif alıyordu ve onunla beraber deney çalışmalarına katılıyordu. Üstelik eşine devamlı olarak insan anatomisine dair ilginç sorular soruyordu. Delphine bu soruları sorduğu dönemde kölelerine işkence ediyordu. Onların kemiklerini kırıp aç bırakarak tuhaf deneyler yapıyordu. Böylelikle onları hayvanlara benzetmeye çalışıyordu. Kölelerden çok nefret ediyordu. Hatta kölelere yemek verdi diye kendi kızını bile dövmüştü.

10 Nisan 1834 yılında 1140 numaralı Lalaurie malikanesinde aniden yangın çıktı. Mutfaktan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye erleri olay yerine vardıklarında 70 yaşındaki köle olan aşçıyı ayak bileklerinden sobaya zincirlenmiş halde buldu. Köle ifadesinde cezalandırılmaktan korktuğu için intihar etmek amacıyla yangını başlattığını söyledi. Ayrıca en üst kata çıkarılan kölelerin bir daha geri gelmediğini belirtti. Bunun üzerine en üst kata çıkan itfaiye erleri, ardından ağlama sesleri gelen kilitli bir kapı ile karşılaştı. İtfaiye erleri kapıyı zar zor açtı. Ancak gördükleri manzara tam bir kabustu…

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İtfaiye erleri içeri girdiklerinde gördükleri manzara inanılmazdı. Çünkü odanın duvarlarında ölü ve diri olmak üzere pek çok köle zincirlenmişti. Üstelik bunların bir çoğuna işknece edilmiş, elleri ve ayakları kesilmişti. Diğer yandan kemikleri kırılan bazı köleler Madame Delphine LaLaurie tarafından hayvanlara benzetilmişti. Kimisi bir yengeci, kimisi ise bir köpeği andırıyordu. Bu odanın içinde 7 tanesi ölü olmak üzere birçok köle bulundu.

Yaptığı olayların açığa çıkmasından sonra Madame Delphine Lalaurie sadık hizmatkarının yardımlarıyla kaçmayı başardı. Onu Fransa’ya götüren bir gemiye binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Seri katil Madame Delphine Lalaurie 7 Aralık 1849’da Paris’te öldü. Ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak çocuklarına yazdığı mektuplarda çok hasta olduğundan ve acı çektiğinden söz ediyor.

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