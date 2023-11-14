Kollarını nasıl bağlıyorsun? Karakteriniz hakkında çok şey söyleyen bu kişilik testini yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor

Kol bağlama şekliniz kişiliğinize dair ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Karakterinizle ilgili çok önemli ipuçları edinmek için 3 şekilden hangisini yaptığınıza bakabilirsiniz.
Aşağıdaki görseli inceleyin. Yapacağınız tek şey kollarınızı nasıl bağladığınıza karar vermek.
Kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizi incelemeyi unutmayın.
Şekil 1:
Sezgileriniz güçlüdür. Öyle ki karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü hissedebilirsiniz. İçgüdülerinize güvenirsiniz. Bu durum kararlarınıza da etki eder. Ayrıntıları inceler ve analiz edersiniz. Bu nedenle çevrenizde zeki biri olarak görülmektesiniz.
Şekil 2:
Mantık sizin için olmazsa olmazdır. Duygularınızdan çok edindiğiniz tecrübelere göre hareket edersiniz. Çalışmayı, düzeni ve ldierlik etmeyi seversiniz.
Şekil 3:
Sosyalleşmeyti seviyorsunuz. Öte yandan insan ilişkilerinde de oldukça güçlüsünüz. Özgüveniniz ve karşınızdaki kişilere yaşattığınız güven hissi, sizi çevrenizdeki en popüler insan yapıyor. Hem zeki hem de lider olduğunuzu söylemek mümkün.