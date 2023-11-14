Kollarını nasıl bağlıyorsun? Karakteriniz hakkında çok şey söyleyen bu kişilik testini yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor

Kol bağlama şekliniz kişiliğinize dair ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Karakterinizle ilgili çok önemli ipuçları edinmek için 3 şekilden hangisini yaptığınıza bakabilirsiniz.

KOL BAĞLAMA ŞEKLİNİZ KİŞİLİĞİNİZE DAİR İPUCU VERİYOR!

Aşağıdaki görseli inceleyin. Yapacağınız tek şey kollarınızı nasıl bağladığınıza karar vermek.

Kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizi incelemeyi unutmayın.

Şekil 1:

Sezgileriniz güçlüdür. Öyle ki karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü hissedebilirsiniz. İçgüdülerinize güvenirsiniz. Bu durum kararlarınıza da etki eder. Ayrıntıları inceler ve analiz edersiniz. Bu nedenle çevrenizde zeki biri olarak görülmektesiniz.

Şekil 2:

Mantık sizin için olmazsa olmazdır. Duygularınızdan çok edindiğiniz tecrübelere göre hareket edersiniz. Çalışmayı, düzeni ve ldierlik etmeyi seversiniz.

Şekil 3:

Sosyalleşmeyti seviyorsunuz. Öte yandan insan ilişkilerinde de oldukça güçlüsünüz. Özgüveniniz ve karşınızdaki kişilere yaşattığınız güven hissi, sizi çevrenizdeki en popüler insan yapıyor. Hem zeki hem de lider olduğunuzu söylemek mümkün.







