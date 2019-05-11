Kolombiya'da barut imalathanesinde patlama!

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da barut imalathanesinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Patlama binanın zemin katındaki imalathanede meydana geldi. Patlama sonrası bölgede çalışma yapan itfaiye yetkilileri, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini; 29 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Üst katlarında evlerin bulunduğu binadaki patlama sonrası bölge savaş alanına döndü. Patlamanın şiddeti ile çevre binalar ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.
(DHA)
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