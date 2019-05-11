Mynet Trend

Kolombiya'da barut imalathanesinde patlama!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Kolombiya'da barut imalathanesinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da barut imalathanesinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Patlama binanın zemin katındaki imalathanede meydana geldi. Patlama sonrası bölgede çalışma yapan itfaiye yetkilileri, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini; 29 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Üst katlarında evlerin bulunduğu binadaki patlama sonrası bölge savaş alanına döndü. Patlamanın şiddeti ile çevre binalar ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

(DHA)

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Sürücüye baltalı saldırı!Sürücüye baltalı saldırı!
Milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kameradaMilletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya barut imalathanesi patlama

En Çok Okunan Trend Haberler

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Sosyal medyada gündem oldu! 'Camiye dolar bağışlasam...'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Camiye dolar bağışlasam...'

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Bu havuzu görenler şaşkına döndü

Kural ihlali yapan sürücüye baltalı saldırı

Sürücüye baltalı saldırı!

Arjantin’de milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada

Milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada

Rusya'da silahlı saldırıya uğrayan iş adamı canını zor kurtardı

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdı

50 yıl aradan sonra gelen su için davul zurna çaldırıp göbek attılar

50 yıllık hasret sona erdi! Suyun gelişini böyle kutladılar

Metrobüste yer kavgası kamerada

Metrobüste yer kavgası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.