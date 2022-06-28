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Kolombiya'da cezaevinde ortalık savaş alanına döndü! Onlarca ölü var

28.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da bir cezaevinde mahkumlar ayaklandı. 267 mahkumun bulunduğu cezaevinde çıkan isyan sonucu ortalık savaş alanına dönerken 49 mahkum yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, olayı "trajik ve feci" olarak nitelendirdi. Mahkumların ayaklanma sırasında çok sayıda yatağı ateşe verdiği belirlendi.

Kolombiya'da cezaevinde ortalık savaş alanına döndü! Onlarca ölü var

Kolombiya, Tulua kentindeki hapishanede çıkan isyanla sarsıldı! Devlet Başkanı Duque de olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" ifadelerini kullandı. Tüm ülkenin konuştuğu kanlı olayın ayrıntıları şöyle...

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"TRAJİK VE FECİ BİR OLAY"

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı. "Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti.

"TALİMATI VERDİM"

Portekiz’e ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tulua, Valle del Cauca’daki hapishane olayından dolayı üzgünüz. Tito Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

"MAHKUMLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI, YATAKLARI ATEŞE VERDİ"

Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı. Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Tulua itfaiye sözcüsü de yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yatağın yandığını belirledik ve şu ana kadar yaklaşık 50 kişi sağlık merkezlerine götürüldü" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kolombiya
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